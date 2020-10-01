歐盟擬限科企用戶數據用途

9月法國互聯網市場專員Thierry Breton已曾向《金融時報》表示，正準備就一批網上門戶平台的不良經營手法，將要求這些平台更改。

收集數據不可單為自身生意

今年2月歐洲委員會負責監管大型科網企業的行政副總裁Margrethe Vestager亦表示，將強制科網巨企向較小型的競爭對手開放其數據。

《金融時報》指有關法案有30個段落提及科網巨企的責任及禁止他們進行某些活動。法案提到這些巨企不能在手提電腦及手機上預設其應用程式；不能收集用戶數據單單用於其本身的生意，而不開放這些數據給其生意對手；及不可把商業用戶用於廣告的數據用於廣告以外的用途。同時法案亦要求科網巨企容許其用戶移除預設在手機及手提電腦上的應用程式。Google回應《數據服務法案》時指出，監管機構應該更新現有法規而不是訂定新法規。Google又指不應以企業大小而決定它是否門戶巨企，因為一家公司在一個領域是龍頭，但在另領域可能只是新加入者。

（綜合報道）

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