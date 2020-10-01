美御用反恐公司Palantir 直接上市高參考價38%

小非農勝預期 美股開市轉升

周二舉行的美國大選首場辯論，總統特朗普提到有可能不承認選舉結果，一度令美股期貨在昨晚開市前下挫。但由於市場憧憬白宮快將與國會達成拯救經濟方案，美股開市初段已扭轉為升，至昨晚11時45分道指報27,886點，升433點或1.6%。標普指數及納斯達克指數亦分別升1.2%及1.5%。開市前美國財長梅努欽向CNBC表示，預期快將與民主黨眾議院議長佩洛西達成拯救經濟方案協議，加上ADP公布的9月私人機構新增職位達74.9萬份，較市場預期的64.9萬份佳，亦遠高於8月的42.8萬份，都利好市場氣氛。美國昨晚同時公布第二季GDP年率化後的最終值為負增長31.4%，較第二次修訂的負增長31.7%稍佳。

《華爾街日報》早前報道，Palantir曾向投資者表示意向上市價為每股10美元。若以每股10美元計算，這家據稱有份協助美軍追殺拉登的Palantir，市值將接近220億美元（約1716億港元）。Palantir一直想增加來自商界的收入，但去年仍有47%收入來自政府客戶。去年該公司收入增長35%。

在昨天之前，只有音樂串流平台Spotify Technology SA及軟件公司Slack Technologies Inc.曾用直接上市方式掛牌。市場關注Palantir及Asana的上市顧問如何組織兩家公司股份的買家及賣家進行交易。兩家公司的牽頭顧問皆為摩根士丹利，市場莊家均為Citadel Securities LLC，這個組合同樣出現於Spotify在2018年及Slack在2019年的直接上市個案。

（綜合報道）

[國際金融]