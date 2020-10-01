美迪園裁2.8萬人 佔逾兩成 殼牌擬兩年減9000職

【明報專訊】因應新冠病毒疫情對業務造成打擊，美國娛樂巨擘華特迪士尼（Walt Disney）裁減美國主題樂園部門2.8萬名員工，其中67%為兼職員工。根據去年9月數據，迪士尼全球合共聘請22.3萬名員工，主題公園部門佔其中10萬，即是次裁員佔部門整體員工逾兩成。另外，石油巨企荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）同日宣布，計劃至2022年底裁減7000至9000個職位，當中包括約1500名同意今年自願離職的員工。
迪士尼主題樂園業務主管Josh D'Amaro表示，由於業務受疫情持續影響，只能作出裁員決定。事實上，該批被解僱的員工，由今年4月起一直放「無薪假」，享有醫療福利但不獲發工資，公司將與工會就其成員的下一步行動展開討論。迪士尼股價昨天低開1.5%，報123.46美元。
被裁員工4月起已放無薪假
在今年疫情蔓延時，迪士尼關閉全球各地主題樂園。現時除了位於美國加州的樂園以外，其餘樂園逐步重新開放，惟須限制入園遊客人數，令到入園人數按年大跌。截至今年6月底為止的3個月，迪士尼錄得近20年以來的首次季度虧損47.2億美元，而公司去年同期則錄得14.3億美元盈利。
部分樂園雖重開 人數仍受限
迪士尼的加州樂園現時仍未有重開時間表。原本該公司打算7月中重開加州樂園，但因為6月後疫情反彈，令重開一直無期。現時樂園所在地Orange County的政府對疫情的級別仍處四級之中的第二高級別。
另外，殼牌亦計劃削減最多9000個職位，作為其石油和天然氣業務轉向低碳能源重組計劃的一部分，預計是次裁員重組，冀為公司至2022年為止，每年節省20億美元至25億美元。按殼牌截至去年底共有8.3萬名員工計算，是次裁員佔員工總數逾10%。該股倫敦昨天低開0.3%，至昨晚10時報981便士。
殼牌首席執行官Ben van Beurden認為，公司具有過多的階層，精簡人手除了節省成本以外，更是為了提升效率，促使公司更具競爭力。此前，殼牌的競爭對手英國石油（BP）今年宣布計劃削減約1萬個職位，旨在迅速擴大其再生能源業務並減少油氣產量。
疫情颶風夾擊 油氣產量跌
該公司在最新的運營報告中指出，受到新冠病毒疫情及季節性颶風拖累，海上平台被迫關閉，第三季度的石油和天然氣產量將下降至每天超過300萬桶石油當量。