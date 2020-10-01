美迪園裁2.8萬人 佔逾兩成 殼牌擬兩年減9000職

迪士尼主題樂園業務主管Josh D'Amaro表示，由於業務受疫情持續影響，只能作出裁員決定。事實上，該批被解僱的員工，由今年4月起一直放「無薪假」，享有醫療福利但不獲發工資，公司將與工會就其成員的下一步行動展開討論。迪士尼股價昨天低開1.5%，報123.46美元。

被裁員工4月起已放無薪假

在今年疫情蔓延時，迪士尼關閉全球各地主題樂園。現時除了位於美國加州的樂園以外，其餘樂園逐步重新開放，惟須限制入園遊客人數，令到入園人數按年大跌。截至今年6月底為止的3個月，迪士尼錄得近20年以來的首次季度虧損47.2億美元，而公司去年同期則錄得14.3億美元盈利。

部分樂園雖重開 人數仍受限

迪士尼的加州樂園現時仍未有重開時間表。原本該公司打算7月中重開加州樂園，但因為6月後疫情反彈，令重開一直無期。現時樂園所在地Orange County的政府對疫情的級別仍處四級之中的第二高級別。

另外，殼牌亦計劃削減最多9000個職位，作為其石油和天然氣業務轉向低碳能源重組計劃的一部分，預計是次裁員重組，冀為公司至2022年為止，每年節省20億美元至25億美元。按殼牌截至去年底共有8.3萬名員工計算，是次裁員佔員工總數逾10%。該股倫敦昨天低開0.3%，至昨晚10時報981便士。

殼牌首席執行官Ben van Beurden認為，公司具有過多的階層，精簡人手除了節省成本以外，更是為了提升效率，促使公司更具競爭力。此前，殼牌的競爭對手英國石油（BP）今年宣布計劃削減約1萬個職位，旨在迅速擴大其再生能源業務並減少油氣產量。

疫情颶風夾擊 油氣產量跌

該公司在最新的運營報告中指出，受到新冠病毒疫情及季節性颶風拖累，海上平台被迫關閉，第三季度的石油和天然氣產量將下降至每天超過300萬桶石油當量。

（綜合報道）

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