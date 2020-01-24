新股暢旺 港元存款8月急增3565億 金管局9月接錢640億 今年最多

明報記者 溫藹紅

港匯再觸及7.75強方兌換保證，金管局昨日兩度接熱錢，合計沽出200.26億港元，為年初至今接錢最多的一日，本港銀行體系結餘於10月6日將增加至2635.57億元。

金管局昨兩度接熱錢 共沽逾200億港元

總計9月累計向市場沽出639.55億元，高於7月份總計的524.85億元，是今年接錢以來最多的一個月份。港匯持續走強，截至昨晚約9時半，報7.7501。

金管局數據顯示，8月整體存款總額為14.84萬億元，按月上升2.7%，當中港元存款按月激增3565.09億元（見圖），若與去年因社會運動走資最嚴重的8月份比較，按年更大幅增加8684.65億元。

美元存款則錄5.33萬億元，按月微升0.4%；香港人民幣存款錄得6716.53億元，按月上升2%；而跨境貿易結算的人民幣匯款總額為5303億元人民幣，按月減少9.9%。

金管局稱，存款上升主要是由於新股認購活動所致，若撇除新股認購貸款及所產生的存款，8月份存款總額及港元存款分別增加0.9%及1.4%。

8月貸款與墊款總額錄得11.13萬億元，按月上升2.3%，年率化增幅更達到27%，是2018年4月以來最高，但若撇除新股認購因素，貸款年率化錄得跌幅，減少0.7%。金管局強調，按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素影響而出現波動，例如與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動，因此應小心詮釋統計數字。

8月新申請按揭按月減18%

住宅按揭方面，8月新申請按揭貸款個案按月減少18.1%至10846宗；新批出的按揭貸款額按月減少12.2%至377億元，當中涉及一手市場及二手市場交易所批出的貸款，分別減少21.2%及11.8%。