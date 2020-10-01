新創建：現市况可覓投資機會

【明報專訊】新創建（0659）公布截至今年6月底的全年業績，經營溢利下跌至35.14億元，按年跌25.35%。純利則因出售巴士業務等錄得一次過減值，下跌93.74%至2.53億元。末期股息每股派0.29元，連同中期股息，全年度派0.58元，按年持平。行政總裁馬紹祥表示，收益受一次性的撥備影響較大，惟經常性項目收益現金流穩定，短期影響不會改變其穩定增長的派息政策。
全年經營溢利下跌25%至35億元
新創建過去3個財年內出售渡輪、巴士等業務，馬紹祥表示回籠資金約90億元，會持續改善資產組合。執行董事何智恒補充，在現時市况下出現了很多新機會，會尋找可在短時間增加盈利、收入和現金流穩定、前景不錯，與現有業務範疇相關的投資機會。道路業務期內經營溢利下跌50%至9.07億元，主要因為今年上半年新冠病毒疫情爆發，以及內地自2月17日起的79天要求收費公路免收通行費。
馬紹祥表示今年6月車流和路費已達去年12月水平，車流按年升3%，反映內地車流復蘇勢頭不錯，希望隨中國經濟復蘇，道路業務可加快增長。他又指收購會重點留意大灣區和華中地區。新創建在去年11月完成收購富通保險，8個月內應佔經營溢利為7.5億元。今年上半年富通保險新業務價值為1.8億元，新業務價值率為22%，年化新保費為8.07億元，按年同期減約12%。何智恒指現時沒有分拆上市的想法，目前會專注做好業務，加快融入新世界（0017）系內的業務。