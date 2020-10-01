疫情反覆 新世界擬加強線上零售 去年度基本溢利倒退25% 末期息1.48元不變

明報記者 陳偉燊

集團去年度純利跌逾九成至10.96億元，主要由於期內投資物業估值收益大跌。根據此前匯豐及摩根大通的研究報告估計，新世界的基本溢利只跌7.1%及9%，大概為82億元及80.21億元，今次的業績差於預期。但是其每股末期息維持1.48元水平。瑞銀最新的報告指，新世界期內受到較少售樓收益入帳、酒店業務虧損及較高融資成本影響，致核心盈利表現差於預期。該行更引述管理層指，內地合約銷售及當地的K11租務會有雙位數甚至25%至30%增長。

在港物業銷售按年增25.7%至131億

期內新世界在港入帳的物業銷售收入較少，主要來自傲瀧、名鑄、柏蔚山及迎海系列等住宅項目，但是在港的合約銷售則按年增長25.71%至131.62億元。內地合約銷售則約182億元人民幣，按年微減8.08%，當中逾60%來自大灣區，物業銷售毛利率逾70%。鄭志剛稱，集團計劃在2021至2023年度，每年在港售樓超過200億元，並且部署推出大圍站柏傲莊銷售（相關新聞刊B2），亦預期在2021年度內地合同銷售逾200億元人民幣，按年呈複合式雙位數增長。

續售非核心資產 料涉至少130億

在過去一年度，新世界已出售多項非核心資產套現逾百億元，鄭志剛指出，新一年度可售非核心資產約130億至150億元，目標是增加現金流，做好成本控制，並用作投資優質資產。他強調，集團非從香港撤資，仍然對投資香港有信心，反而要在逆市中「現金為王」下，增加防禦能力。現時其可動用資金達1067億元，現金及銀行結餘達670億元，料足夠未來數年發展。集團亦不會輕易裁員。

在疫情下，鄭志剛明言，集團「不會等運到，別人恐懼我們進取」，當料疫情W形發展時，會展開「疫後2.0」計劃，在建築設計、零售、養生養老領域，配合客戶注重健康、綠化的需求，置入零售產品、酒店服務、住宅設計及保險業務。例如在零售方面，尖沙嘴K11 Musea舉行優惠活動，錄得逾3億元銷售，第二季銷售更逆市上升，按季增長35%，估計第三季按季增長60%。此外，集團疫情下擴展網上銷售，目前在港線上渠道銷售，已佔香港整體零售達15%。