第8家虛銀富融試業 推5厘定存息

富融銀行由騰訊（0700）、港交所（0388）、工銀亞洲、高瓴資本及新世界（0017）執行副主席鄭志剛旗下Perfect Ridge合資組成；富融銀行董事長為騰訊集團副總裁賴智明。

3個月定存 最多賺息1250元

富融銀行試業期間推出5厘港元定存優惠，優惠期至今年10月31日。最高10萬元存款額，低至1元亦可開立；5厘優惠適用於3個月定期存款，即客戶最多可賺息1250元，優惠由1厘基本利率及4厘特別獎賞組成，基本年利率將於定存到期日發放，特別獎賞將於2021年2月28日或之前發放。另外，客戶可隨時免手續費提取定期存款。

儲蓄利率方面，由即日起至今年10月31日止的推廣期內，港元、人民幣和美元存款都可享1厘儲蓄存款利率優惠。

首家推外匯買賣虛銀

富融銀行同時推出外匯買賣服務，低至10港元、10元人民幣或10美元都可進行外匯買賣。富融銀行行政總裁岑志豪表示，富融是首家推出外匯買賣服務的虛擬銀行，該行正與內地和海外多個合作伙伴進行洽談，期望在世界各地為客戶提供更多的資源。