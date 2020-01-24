高銀擬143億售九龍灣總部予第三方

集團同晚發公告確認，高院於9月25日裁定，賜譽接管人Borrelli及Simon Ma有權行使於2019年4月10日訂立的抵押協議，以及票據的股份押記，並確定Borrelli、Simon Ma及Jocelyn Chi為賜譽的董事，直至法院頒令或其他方式將他們合法免職為止。不過，該集團指出，Borrelli等人獲委任仍存在爭議，並受到多項法律程序的挑戰。

物業減值累全年轉蝕61億

另外，集團公布6月底止全年業績，期內因應要就九龍灣高銀國際金融中心投資物業的公平值大幅減值21.95億元，加上需要為啟德的住宅地減值27.86億元，以及要為酒品等業務減值1.47億元，另因為財務費用增加約2.54億元，因此期內由盈轉虧，虧損高達60.97億元。該集團不派末期息。

該集團又披露，期內的流動負債淨額約為56.89億元，手上現金及現金等值以及已抵押銀行存款按年大減99.1%至只有3730萬元。債項對總資產比率提高11.9個百分點至52%，債務淨額除以總資產計算之比率，則大增22.8個百分點，至約51.9%。