標普確認香港AA+評級 仍信財政政策自主

標普表示，由於疫情影響，本地及外部需求持續不確定，令香港GDP繼去年下滑1.2%後，預計今年更將錄得7.2%的負增長。此外，雖然在推出三輪的防疫抗疫基金下，政府持續出現財政赤字，但標普認為，政府今年的財政滑坡非因結構問題，未來兩年不會持續。

今年1月及4月，穆迪與惠譽分別下調香港評級至Aa3及AA-，比標普低兩個級別；其中惠譽更表明下調評級是反映中港在國家治理體系的進一步融合。不過，標普表示仍然對香港在《基本法》下可維持制定經濟等政策自主權感信心。

在今次評級當中，標普亦考慮到社會不穩的因素，指出《港區國安法》頒布後，香港的社會事件是有所減少，但矛盾仍尖銳，美國對香港的一連串制裁也可能會增加企業成本，影響投資決策，雖然這些因素未至於立即影響到對香港的評級，但仍會對香港帶來無法輕易消除的風險。不過，現階段《港區國安法》及美國制裁尚未危及香港強勁的經濟地位，中美關係的變化，也不會使香港的金融、公共財政和經濟增長前景出現實質削弱。

倘儲備加速消耗 或下調評級

標普亦提醒，如果日後發生可預計會影響到香港經濟穩定的事件，或政府以比預期更快的速度消耗財政儲備，則有可能會促使標普下調香港評級。相對地，如果香港的政策環境有實質改善，社會和政治趨穩定，或者中國的信用狀况得到改善，則香港評級可望上調。