政府委6人督導「香港增長組合」

據政府公布，管委會由陳茂波任主席，另設6名非官方委員，分別是馮氏集團主席馮國經、第一東方投資集團董事長諸立力、光大控股（0165）前首席執行官陳爽、紅杉資本中國基金專家合伙人車品覺、科技園公司主席兼長和系創辦人李嘉誠外甥查毅超，以及數碼港主席林家禮，任期兩年。

未來基金撥220億成立投資組合

港府為了進一步善用規模達2197億元的未來基金，於上年度預算案曾邀請資深財經界人士，就基金的投資策略提供意見。今年2月，政府宣布已接納專家小組的建議，在未來基金撥出220億元，成立名為「香港增長組合」的投資組合。

政府指出，「香港增長組合」主要是策略投資於與香港有關連的項目，以爭取較佳回報之餘，亦鞏固香港作為金融、商貿和創科中心地位，以及長遠提升香港的生產力和競爭力。

政府：主要投資與港有關項目

政府指已為「香港增長組合」設立一套兩層的委員會架構，即管治委員會及投資委員會，以推進相關工作。除了6名非官方委員外，財經事務及庫務局長許正宇為管委會當然委員，另設有3名觀察員，分別是財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）劉焱及金管局總裁余偉文。

許正宇亦會同時擔任投資委員會主席，並由相關政府部門代表組成，處理包括任命普通合伙人事宜。陳茂波表示，管委員6名非官方委員，為私募及風險基金專才、財經界及商界領袖，期望6人能為「香港增長組合」的策略事宜出謀獻策。