政府4至8月財政赤字2326億

截至8月底儲備降至9276億

政府又稱，截至8月底的5個月間，政府整體開支為3601億元，收入為1275億元，因此有2326億元赤字。

政府發言人表示，財政赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入大多在財政年度的後期收取， 加上「現金發放計劃」和「防疫抗疫基金」下各個項目的付款有關。

單計8月赤字較7月收窄

單月計的話，政府在8月份錄得489.32億元赤字，較7月的746.9億元赤字有所收窄，亦是今個財年首度赤字額按月減少。

截至8月底，政府債項為77.5億元，當中主要是總值10億美元、2024年5月到期的綠色債券。另外，截至8月底的政府保證債項為566.66億元，包括2001年推出的中小企業信貸保證計劃、2008年推出的特別信貸保證計劃、2012年推出的中小企融資擔保計劃，以及香港科技園公司的商業貸款所作的保證。

另外，截至8月底，政府債券基金的結餘為1181.64億元。