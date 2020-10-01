零售跌幅逾一年最輕 業界稱仍嚴峻 汽車電器轉升 國際品牌因租貴撤核心地段

明報記者 蕭嘉聰

踏入8月，部分類別銷售表現轉升，包括汽車、電器等（見表），珠寶首飾、化妝品等高價貨品跌幅按月亦有所收窄。香港零售管理協會主席謝邱安儀強調，去年8月受社會事件影響，整體零售銷售已跌逾兩成，今年8月跌幅收窄只是基數問題，相信9至10月情况亦相若。

業界料4日長假「旺丁不旺財」

「十一黃金周」一向是香港零售業的旺季，不過今年再無遊客來港。謝邱安儀認為，去年社會運動已影響遊客人數，相信今年10月零售跌幅較上半年繼續收窄，料跌10%至逾20%。她預計，10月表現或受中秋節所帶動，未來4日長假期市面人流將會增加，帶動個別與日常生活相關的行業回暖，但只是「旺丁不旺財」，不期望可全面出現「報復式消費」。有協會會員反映，雖然限聚令漸漸放寬，但現時消費意欲仍十分疲弱，非必需品如服裝、珠寶的消費依然疲弱。

至於無薪假、裁員情况方面，謝邱安儀指出，「保就業」計劃幫助下，行業暫緩裁員，店舖租約期滿不再續租情况則繼續。不過行業支撐租金十力吃力，料保就業計劃在11月結束後，如果疫情反覆加上業主不減租，部分商戶或會「撐唔住」，日前的調查已顯示將有四分之一店舖在年底結業。至於民生類商戶進駐黃金地段，她認為，國際品牌最關注租金問題，因此離開該地段，令其他品牌可開店，長遠將影響其商舖組合。

她呼籲政府幫助業界，包括有效地制止業主向欠租商戶發律師信甚至「起釘（收取利息）」；幫助商戶以營業額分成方式交租，以及向商戶提供不同方式補貼，例如強積金、差餉等。

珠寶首飾銷貨價值跌38%

按零售商類別計，8月珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷貨價值跌37.8%；藥物及化妝品跌39.8%；服裝跌29.6%；百貨公司跌9.2%。民生類別產品保持升勢，8月超級市場及百貨公司內的超市部門按年升13.9%；新鮮或急凍魚類及禽畜肉類升14%；新鮮蔬果升21.7%；電器及其他未分類耐用消費品按年升10.1%。

政府：跌幅收窄因低基數

政府發言人表示，第三波疫情下8月零售銷售表現仍然疲弱，按年跌幅明顯收窄主要因低基數所致。展望未來，由於經濟狀况繼續受壓，訪港旅遊業短期內不大可能迅速復蘇，零售業經營環境將仍然困難。不過，如近期本地疫情趨穩的勢頭持續，本地消費氣氛或進一步改善，政府會密切留意相關發展。