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王俊騏 基金特區

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東方匯理甄俊傑：美股大跌風險微 宅經濟股看俏

【明報專訊】地緣政冶風險升溫，各國又迎來新一波新冠病毒疫情，大市動盪不斷，接下來更有美國大選這一大不明朗因素，令人擔心股市會否再大跌。東方匯理財富管理投資顧問主管甄俊傑接受本報訪問時估計，未來數月大市會更波動，但央行已向市場釋放充裕流動性，有別3月時缺水情况，市場亦已有面對疫情經驗，美元貶值也利好美企的海外收入，估計美股再面臨大跌市風險較微。他指疫情未緩和，科技宅經濟股可繼續看好，同時面對市場風險升溫，亦可買金礦股增強防守力。

美國舉行首場總統大選電視辯論，兩位候選人表現勢左右後市發展。甄俊傑認為，有數個可能性結果都會使市場波動，一旦今次郵寄選票過多，總統特朗普未必認可結果，最終若交由法庭裁決，產生權力真空會使大市震盪。

另一點是國會能否維持平衡格局：一)如特朗普勝出，國會維持現狀，地緣政冶形勢續不明朗，會利好能源、國防股及金價，二) 民主黨總統參選人拜登勝出及民主黨控制國會，特朗普的政策被推翻，若重新加稅則企業盈利有向下修訂風險，不利股市表現，但相信同一政黨控制整個國會機會較微。

散戶持倉過高 大市趨波動

甄俊傑續指，美股本身已由低位反彈近6成，從看漲期權數據得出，很多散戶都已入場及看好後市，並持倉過高，標指預測市盈率亦高於平均值。再加上地緣政治及美國大選等風險，技術上波動指數居高不下，都預示這1至2個月大市會更波動。而且，市場3月起的反彈源於憧憬疫情漸退卻，但如今有捲土重來之勢，便可能影響第4季經濟進一步放緩。

然而，他相信重演3月時大跌市一幕機會不大。當時跌市是由於流動性不足，他認為央行已意識到這一點，且不願再發生，現已大量放水支持。雖然疫苗今年內推出機會微，還有冬季是流感高峰期的因素，但市場已有經驗面對疫情。各國央行也推出財政政策刺激經濟，增加貨幣供應亦不需黃金支持，故可降低流動性風險。再者美股一般全年都會有一次1成跌幅、兩次5%回調都屬正常，若標指較現水平再跌5%，都有助估值更便宜，而目前債息低也有望突顯股市估值不高。美元弱也支持股市表現，特別大多標指企業的海外收益高，美元進一步貶值會有助企業盈利上升。

組合增金礦股黃金ETF分散風險

早前衝高的科技股紛紛由高位回調，走勢反覆，後市會迎一波泡沫爆破，還是見底後的大反彈存疑？甄俊傑稱疫情爆發後，科技宅經濟股受惠，如今疫情未見平息，還有消費主導經濟背景下，第4季時相關股份料仍有支持，視近期的調整為買入機會，而舊經濟股仍會跑輸。中港科技股則仍看好以內需為主的公司，受中美角力影響的晶片及5G股，則看低一線。

股市更見動盪，投資者未來數月要「坐穩」外，也宜持強組合防守力。甄俊傑都認為組合中可加入金礦股，但要小心選股，要看企業金礦位置及規模，或選黃金ETF或基金分散風險。而目前金礦股對比金價有一定折讓，未反映現價水平，故相信仍有上升空間。

收息股都要看個別，他較看好內地商業銀行股，對比港銀淨息差收窄致利息收入受壓，目前內地長債息還有3.1厘，對淨利息收入影響較低，若個別壞帳比例也較低，以財富管理業務為主的銀行有望續受支持，並受有關市場於內地增長利好。至於本地收息股，或其他舊經濟股，相信要待疫苗面世才有起息，估計最快會在第1季下旬及第2季上旬出現。

內地經濟增長領先全球 外資增持A股

資產配置方面，東方匯理財富管理目前已低配股票至偏中性水平，指估值已經太高欠缺支持，股市再進一步向上的空間不大，但相對會看好中美股市。甄俊傑亦指面對疫情衝擊下，內地經濟增長仍領先全球，吸引外資直接增持A股，特別是一些增長股如科技股。而中概股來港第二上市也吸引到資金流入港股，並帶動港元走強。雖然現時恒指內科技股比重偏低，但相信日後比重提高會是趨勢，故料港股下行空間都有限。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 基金特區]

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