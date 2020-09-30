經濟

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Midtown特色戶2000萬沽 今年新高

【明報專訊】二手市場有個別屋苑錄得高價成交個案，當中元朗指標屋苑YOHO Midtown，有4房單位以2000萬元易手；代理消息指，YOHO Midtown本月錄約9宗成交，平均實呎1.6萬元，而屋苑1座高層D室，實用面積1066方呎，屬4房雙套連儲物室間隔連平台特色戶，新近以2000萬元沽出，實呎18,762元，成交價創屋苑今年二手新高、亦為屋苑歷來第二高二手成交價，較之前最高2200萬元相差9%。

元朗9月錄140宗二手

佔上月全月九成

上述原業主2010年7月以1226萬元購入，持貨10年，帳面獲利774萬元或約63%。據悉，元朗區9月至今暫錄140宗二手成交，佔上月全月約158宗的89%。

市區半新盤接連錄得蝕使費成交個案，利嘉閣分行經理黃國然表示，樓齡約3年的西營盤瑧璈，錄本月首宗二手成交，單位為高層D室，實用面積346方呎1房間隔，原業主早於1年半前以960萬元放售，劈價135萬元或14%後，新近以825萬元連租約沽出，實呎23,844元。

瑧璈1房業主損手29萬離場

上述單位原業主2016年5月以約807.6萬元一手購入，持貨逾4年，雖然帳面賺約17.4萬元或2%，若連入市稅項及佣金計，估計實蝕29萬元或3.5%離場。

龍譽2房1082萬沽蝕2%

另外，去年中入伙的啟德龍譽，有2房戶業主以1082萬元沽出單位，持貨3年半，連使費估計蝕2%；利嘉閣分行高級聯席董事徐永全指，上述龍譽2A座低層C室，實用面積548方呎，2房連梗廚間隔，望內園景，以1082萬元易手，實呎19,745元。

上址原業主2017年3月以1044.8萬元購入，帳面賺37.2萬元或約4%，惟如連同使費，料蝕約20萬元或2%。

相關字詞﹕瑧璈 龍譽 二手市場

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