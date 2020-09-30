恒地大坑新村街舊樓申強拍

可留意的是，該地舖由老牌建築商周勝記置業第二代、有「大坑舖王」之稱的周炳權及其兒子周嘉賢持有，該舖估值895萬元，整個項目估值4956萬元。

恒地年報顯示，大坑新村街共有兩個發展項目，包括新村街9至13號、及新村街17至25號，兩項目均持有逾八成業權，是次申請強拍地點在新村街17至25號發展範圍內，整個地盤面積4497方呎，料可重建樓面逾4萬方呎。

另中小型發展商樂風集團再斥資2.67億元，收購佐敦南京街11至13號舊樓物業；樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，集團已收購南京街11號的83.3%業權、及13號的90%業權，已達申請強拍門檻，預計兩幢物業全數收購涉資約2.95億元，以最高可建樓面3.3萬方呎計，每方呎樓面價約8913元，料整個項目投資額約5.5億元。

樂風2.7億收購南京街舊樓

負責收購的中原（工商舖）工商部分區營業董事黎紹賢表示，上述為2幢6層高物業，該地段現規劃為商業用途，地盤面積約2758方呎，以最高地積比12倍計，預計可建樓面3.3萬方呎。