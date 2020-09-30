經濟

香港地產

長實趙國雄：新土地供應少 利新盤銷售

【明報專訊】新盤市况轉趨熾熱之際，發展局日前公布本財政年度來季賣地計劃，只會推出兩幅住宅用地約提供630個單位，長實（1113）執行董事趙國雄（圖）表示，本港未來住宅用地新供應不多，對未來一季住宅銷售市道更有信心。

有實力競投文輝道中環地王

事實上，來季賣地計劃以山頂文輝道豪宅地及中環新海濱商業地最矚目，前者於2018年曾流標，港府現時把地皮「一拆二」招標，趙認為此舉既可增加不同發展商的競投興趣，亦令中小型發展商出價競投的機會更大。

趙國雄續指，即使中環新海濱商業地王、與山頂文輝道豪宅地兩幅地皮同期推出，集團都有足夠實力和資源競投。展望樓市發展，趙認為今年全年樓價上落不超過5%，符合今年初的預測。

128 WATERLOO均呎近2.8萬

另一方面，多個市區盤先後推出，內房萊蒙（3688）及俊和合作的何文田窩打老道128 WATERLOO，昨公布首張價單涉50伙，扣除最高15%直減折扣（包括120天現金供款7%折扣、2%早鳥優惠、2%至優校園區優惠及4%額外折扣）後，折實平均實呎27,676元，較去年7月內房福晟國際（0627）推出的喇沙利道晟林，首批30伙平均折實31,271元，低約11%。至於建築期付款，可享最高折扣為11%。

萊蒙銷售及市場總監蘇誦豪形容，項目開價屬「起動價」，但表明今次定價並無考慮到疫情因素，今批單位折實市值約7億元。至於128 WATERLOO今張價單最便宜一伙為3樓C室1房戶，實用面積342方呎，折實價782.8萬元，折實實呎22,889元。

綜合市場資訊，9月迄今整體新盤成交累錄約940宗，其中鷹君（0041）大埔白石角朗濤新近連售2伙、套現近7200萬元，包括3座9樓B室，實用面積1692方呎4房戶，成交價4162.32萬元、實呎2.46萬元；另3座5樓A室，實用面積1349方呎3房戶，成交價3020萬元，實呎2.23萬元。

相關字詞﹕蘇誦豪 俊和 萊蒙 新盤開價 新盤推售

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