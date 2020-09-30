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末季十大新盤逾5500伙搶灘

【明報專訊】即將踏入第四季，新冠疫情稍紓緩；本報統計，有機會於第四季推出的10個全新焦點盤涉逾5500伙，其中新界東將成主戰場，區內4個全新盤涉2580伙，佔10個全新盤單位總數的47%。業界分析指，若第四季疫情沒再大爆發，該季新盤銷情可按季升三成（第三季逾3100宗），重上逾4000宗。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，新冠疫情暫放緩，加上第四季不乏規模較大新盤部署出擊，只要發展商維持貼市價開售，料該季新盤銷售會較第三季明顯改善，料第四季整體銷情可重上逾4000宗，按季升三成或以上，惟前提是季內沒再大規模爆發疫情。

新世界今公布大圍站項目命名

事實上，隨着疫情紓緩，多個大型全新盤均蓄勢待發，其中新界焦點項目，勢必是新世界（0017）大圍站一期，項目已獲批預售，提供783伙1至4房戶，由於坐落港鐵站上蓋，由大圍站經屯馬線一期前往市區方便更具吸引力，新世界今日將正式公布項目命名。

至於長實（ 1113）沙田九肚麗坪路名日．九肚山，現正待批預售樓花，料最快下月推出；項目設244伙分層戶及22座洋房。對大圍站一期蓄勢待發，長實執行董事趙國雄稱，同區有多個樓盤推售，對樓市氣氛有正面幫助，可達雙贏；項目提供的分層戶型，實用約介乎470至1220方呎，主打3房及4房單位。

長實名日．九肚山主打大宅

至於新界東規模最大全新盤，為單位總數1335伙、中洲置業在本港頭炮住宅，位處火炭坳背灣街的項目，最大賣點是毗鄰火炭港鐵站，基座亦設商場。項目總樓面逾200萬方呎，估計提供1至3房戶型為主。

九龍和將軍澳方面，內房五礦（0230）攻港頭炮、油塘蔚藍東岸最有機會於10月內出擊。項目由688伙組成，提供開放式至4房戶，另設特色戶，實用面積約230至2000餘方呎，預計短期可獲批預售。

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