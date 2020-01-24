康城13期每呎補價3600 同區最貴 超11期最高紀錄逾一成 估值85億至155億

明報記者 甘潔瑩

事實上，若相較去年12月推出的12期（由會德豐地產中標）每方呎補價2835元，第13期每方呎補價高出約765元或27%；如對比日出康城發展項目之前最貴補地價的11期、每方呎補地價3194元，亦高出400餘元或13%，而11期由信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）中標。

除補地價外，入標發展商須以價高者得的「一口價」決定勝負，入場費最少為5億元，中標發展商可分兩期付款，而分紅比例最少15%。項目將於今年10月29日下午2時截標。

分析：配套趨完善 推高補價

普縉執行董事張聖典表示，The LOHAS康城陸續開業，區內交通亦進一步改善，康城13期補地價金額反映區域發展成熟及配套齊備等因素，屬合理而非「離譜」。另樓市前景不穩下，項目仍採分紅比例，有助與中標者分擔風險。項目屬大型發展，料發展商或財團不會因補地價金額高而影響入標意欲。

區內最後一期 料競投熱烈

華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓則指，康城商場開幕後，帶動區內住宅成交向上，一手新盤銷情亦佳，對區內樓價有正面影響；康城13期為區內最後一期住宅，料發展商會把握機會入標，預計出價進取。

日出康城13期住宅總樓面154.67萬方呎，預計可興建1667至2550伙住宅，項目早前共收到35份意向書，為康城發展項目接獲意向書最多的一期，據悉有份遞交意向書的發展商包括多間龍頭發展商如長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置、新世界（0017）、會德豐等，亦有中海外（0688）、碧桂園（2007）、龍湖（0960）等中資發展商。

南豐康城10期893伙伺機出擊

值得一提的是，南豐旗下提供893伙的日出康城10期，是繼該集團在2018年推出日出康城6期LP6後，在同區另一大型新盤，料第四季推出發售，屬「食正」日出康城商場開幕效應的全新盤。