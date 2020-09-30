湯文亮：中環中心租客離開是必然

我話不用替中環中心班買家擔心，他們全部都是老手，我連敬陪末席的資格也沒有，只是接貨人，我都唔擔心，他們為什麼要擔心？每一個投資者都會計自己數，在買入中環中心之後，就會放售一些效用不大的物業，最多是舖位，現在那些舖位跌幅相當大。

樓價雖跌 業主仍賺兩成

因此，大家以為他們蝕得很慘，其實是賺了，而且樓價雖然下跌，但至今他們仍然未要蝕錢，現價比買入價仍然有20%升幅，但由於買了中環中心，就不得不放售手上比較沒有那麼優質的物業。所以我想來想去都不明白，點解有咁多不利他們的傳言？

老友再補充話中環中心的租務不理想，租金不斷下跌，我話這是一個必定會經歷的過程，當日中環中心的租客很多都是誠哥租客，誠哥賣走中環中心，他們自不然會搬去誠哥其他的物業，例如新城電台亦搬咗去黃埔花園。

調低租金易租出 毋須為投資者擔心

少了誠哥的租客，空置率一定會上升，如果不是受到疫情影響，空置的單位亦很容易租出去，但現在當然有困難，但是能夠解決的，只要業主將租金調低，空置的單亦不難出租。我只是想講，毋須為那一班投資者擔心，他們身經百戰，中環中心對他們來說，是能夠承受得起的一場「戰疫」而已。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]