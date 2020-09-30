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劉思明：內地銷售迅速復蘇 普拉達可吼

【明報專訊】港股反彈受阻回落，恒指幾乎蒸發周一全部升幅。恒指昨高開後升125點反覆下滑，以近全日低位收市，收報23,275點，跌200點或0.85%；國指跌1.09%。不過，恒生中型股指數升0.04%，小型股指跌0.07%，中小型股靠穩，並非全線向淡。大市成交859億元，低於60天平均兩成半，成交疲弱。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率42比58，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔一成；陽燭對陰燭為29比71，大市下跌的較多，沽盤積極但壓力不大，相反買盤動力不俗。本報數據庫追蹤的30個行業，有近一半下跌，教育跌逾3%表現最差，燃氣供應跌逾2%；緊隨有公用事業、中資金融、基建及建材、內房及物管跌逾1%。

買盤集中個股 光伏股強勢向上

昨天提到弱勢反彈的教育股中天立（1773）重上50天線，為行業中走勢最強，惟昨卻突然轉急挫近兩成，可見博反彈的困難及風險。

至於上升行業，環保及新能源升2.5%最強，其次本地零售服務、原材料升約1.5%，其餘的升幅小於1%；不過，三大表現最佳行業各上升股份只有五六成，買盤集中個股。光伏股信義光能（6968）、福萊特玻璃（6865）升近7%創頂，明顯強勢向上；天能動力（0819）、保利協鑫（3800）、新天綠色（0956）升約半成以上，只是低位反彈。

個別服飾股昨天做好，如安踏（2020）、滔搏（6110）最多升逾3%，李寧（2331）、六福（0590）收市升逾2%。奢侈品股普拉達（PRADA）（1913）也值得留意。

高盛唱好奢侈品市場

高盛最近就發表全球奢侈品市場報告指，由於消費者在旅行和體驗式等高端非必需品支出減少，消費轉移有利奢侈品；該行將今年奢侈品銷售預測由之前下跌30%修訂為下跌25%，網上消費比例料會受到疫情影響而翻一番至22%。

較早前普拉達行政總裁亦表示，自從中國的店舖恢復運作以來，銷售迅速復蘇，年初以來銷售已遠超去年的水平，並相信未來幾個月可以保持同樣的趨勢。今年上半年集團包括中國以內的亞太區（不包括日本）的收益淨額減少24%，跌幅小於歐洲及美洲跌逾一半，亞太區佔總體提高至四成。

普拉達短線可炒區間波幅

股價方面，普拉達上月升至34元後出現調整，回落至30元有承接，短線有望在30至33元上落，可於區間內炒波幅，並設低收29元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕普拉達 消費 奢侈品 新能源

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