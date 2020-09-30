張兆聰：受惠5G換機潮 冷敲富智康

美股周一再升，初段由傳統舊經濟股領升，如波音、航空股、汽車股都有理想表現，但大型科技股中段發力，納指100再升2%，重新跑贏道指和標普500指數。

短期擾動美股的主要是兩黨能否達成新一輪刺激方案，以及總統選戰形勢發展。民主黨仍然堅持推出大規模救市方案，「讓步」後仍達到2.2萬億美元，共和黨不大可能同意。市場一直不用理會疫情，主因政府派錢反而令民眾收入增，現在疫情再度惡化，若救市方案又遲遲未能推出，一直「免疫」的股市或會受壓。若回落，也是吸納的好機會。

救市方案兩黨未達共識 美股或受壓

港股反彈一天後又失去動力，周一領升的匯控（0005）跌2.6%，最終以全日最低位的30元收市。急升過後回吐很正常，暫時仍以20天線作為指標，升破反映市場信心增強，若持續受阻則跌勢未完。

平保買匯控溝貨 實是「坐艇大戶」

筆者覺得不宜對平保（2318）入股有太多政治解讀，中央掌握生殺大權，也不用透過平保增持來表達立場，而平保其實是「坐艇大戶」，當年買匯控本身就是錯誤，低位增持其實是溝貨，要靠自己托市。當然，匯控估值也確實是低殘，但這是建基於市場預測，而預測可以隨時「被下跌」。

港股內部動力很差，舊經濟股完全死火，中資金融股、港資股、內房股、汽車股、石油股等普遍呈向下突破勢頭，原本期望科技股染藍後帶來改變，結果反而成了恒指的負累。阿里（9988）、小米（1810）染藍後股價表現欠佳，無法打破魔咒。要留意，阿里近日舉行全球投資者大會，正常也會對股價有刺激作用，但昨日卻高開低走，小米、美團（3690）嘗試反彈也無功而回；大摩預測微盟（2013）60天內股價上升，也只能刺激股價輕微走高2.4%。近期市况呈不同主要板塊都反彈乏力、見頂的感覺，弱勢的價值股更愈沉愈深。若北水10月份重臨香江而市况依舊，筆者擔心大市會破底展跌浪。

倘北水重臨市况依舊 大市或破底

近期維持上升勢頭的股份買少見少，富智康是其中之一。未來12個月是換機潮，大量5G手機應市，料富智康會有理想訂單量。最重要是集團股價愈升愈有亦無阻回購，最新回購價達到1.06元至1.08元，亦即現價。集團2015年起便進入漫長跌浪，但2018年起在0.9元水平有很強支持，而每隔大約10個月會有驚喜表現。集團未來一段時間基本因素向好，現在又積極回購推高股價，而上次抽升是今年初，也差不多夠鐘再炒上，是當前沉悶或陰跌市況中小注冷敲之選。

[張兆聰 還看今朝]