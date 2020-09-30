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經濟
2020年9月30日星期三
技術取勝
投資策略
李小加提早今年底告別港交所 明年1月轉任高級顧問 史美倫：物色接班人進度良好
劉哲寧背景似李小加 傳繼任人選之一
北水「放假」中資股弱 五大內銀市帳率新低
中通快遞「頂頭槌」獲利逾300萬 天任飈近兩倍
次季樓價與收入比率再創新高 收入槓桿率升至86.6%
恒大戰略投資者表態願「債轉股」 涉逾860億 優先股變普通股長期持有
虛銀壹賬通開業 首家服務中小企
外媒：平保撈匯控屬財務考慮
新百貨全年轉蝕逾4.8億
太古5億領投Green Monday
香港快運推1.5小時環港遊
郭曉群入稟求行使康宏股東權益 獲郭委任董事 石禮謙：馬時亨對事情清楚
證監譴責光證罰250萬
Google商店抽佣30%看齊蘋果 明年起強制執行 軟件須一年內更新
日本電訊NTT提私有化DoCoMo
防毒軟件McAfee 申納斯達克上市
張兆聰：受惠5G換機潮 冷敲富智康
植耀輝：國產晶片投資提防爛尾
技術取勝：維達26元有沽壓
HKTVmall推「長者版」 送150蚊禮券
投委會籲檢視疫下財務狀况
劉思明：內地銷售迅速復蘇 普拉達可吼
周顯：「翻閹」皆因窮？
湯文亮：中環中心租客離開是必然
康城13期每呎補價3600 同區最貴 超11期最高紀錄逾一成 估值85億至155億
末季十大新盤逾5500伙搶灘
長實趙國雄：新土地供應少 利新盤銷售
恒地大坑新村街舊樓申強拍
Midtown特色戶2000萬沽 今年新高
港府200億社福設施 首輪邀業主放盤
死法有別 凶宅折讓幅度大不同
東方匯理甄俊傑：美股大跌風險微 宅經濟股看俏
技術取勝：維達26元有沽壓
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【明報專訊】招行34元不容有失（圖）
時代鄰里須破10.8元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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