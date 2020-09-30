植耀輝：國產晶片投資提防爛尾

近日圍繞中美之間的話題仍多不勝數，最新便有美國擬對中芯（0981）實施出口管制，是意料中事，但又帶出另一話題：究竟內地何時才能做到真正晶片國產化？筆者過去數天花了不少時間研究相關產業。

晶片製造涉及多個專業範疇，不過基本上每一個環節只得個別一兩間企業跑出，例如台灣台積電主導晶片代工市場，生產所必要設備光刻機則由荷蘭ASML公司生產；但光刻機重要零部件又會由其他國家供應。要建立完全自家產業鏈，難度十分高。當中又以光刻機最受關注，皆因光刻工藝是晶片製造過程中佔用時間最多的步驟；光刻機也是目前晶圓製造產線中成本最高的半導體設備，約佔晶圓生產線設備總成本的四分之一。事實上，目前一部最先進採用EUV技術之光刻機在2018年單台平均售價高達1.04億歐元。ASML在高端市場一家獨大，是全球唯一可生產EUV光刻機的供應商。中國目前只得上海微電子可自行生產光刻機，明年料可生產28nm光刻機，但技術上跟ASML的5nm相比仍有頗遠距離。

為了追趕與海外差距，內地不論官方及民間，未來亦肯定會加大相關研發。早前發改委及科技部等四部門便聯合發文，聚焦重點產業投資領域，要求「加快基礎材料、關鍵晶片、高端元器件、新型顯示器件、關鍵軟體等核心技術攻關」。人多固然好辦事，但如不能針對現時狀况而「人做我又做」，筆者擔心恐怕最終仍只會徒勞無功。現時已有不少大型項目「爛尾」，而且正如上文提到，晶片製造涉及多個專業範疇，所以最好還是按部就班，研究如何在每一個細節上做好才是最重要。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]