防毒軟件McAfee 申納斯達克上市

根據彭博社編撰的數據，今年美國證券交易所合共籌集的1020億美元當中，軟件公司佔128億美元，這些軟件公司的股票上市後加權平均上漲78%。

股神購Snowflake兩周賺62億

Snowflake本月中才完成美國歷來規模最大的軟件企業IPO，集資34億美元。SEC的文件顯示，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡持有15.2%的Snowflake流通股。文件顯示，巴郡以每股120美元的發行價，購入價值2.5億美元的Snowflake新股，並以同樣價格通過二級市場向股東購入逾400萬股，總投資金額略低於7.35億美元，是巴菲特55年來首次購買新股。該股周一收市價為250.41美元，令巴郡的相關持股升值至15.34億美元，兩周內賺進約8億美元（約62億港元）。

（綜合報道）

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