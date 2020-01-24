日本電訊NTT提私有化DoCoMo

【明報專訊】日本電訊集團NTT計劃對上市子公司——日本移動電訊龍頭NTT DoCoMo私有化。NTT將向普通股東提出公開要約收購（TOB），以每股3900日圓的價格，收購其尚未擁有的34% DoCoMo股份，開價較DoCoMo在周一（28日）的收市價有四成溢價，收購總額達4.25萬億日圓（約3118億港元），是日本銀行業以外，歷來規模最大的本土企業私有化交易。收購完成後，DoCoMo將全歸NTT，並將從東京證交所主板退市。受私有化消息刺激，DoCoMo股價昨升近16%至3213日圓。
斥資3118億 四成溢價
NTT在6月底擁有約1萬億日圓（約734億港元）現金儲備，估計大部分收購資金將以負債方式籌措。DoCoMo成為NTT全資子公司後，NTT可完全獲取後者的收益。NTT將對DoCoMo的經營作出迅速決策，並加強其與其他NTT企業的合作，集合資源提高在5G和物聯網領域的投資效率，降低成本，預期將有助應對日本首相菅義偉提出的手機費下調政策。
NTT表示，私有化討論始於4月，與最新的減價壓力沒有直接關係，但私有化將令DoCoMo更強大，財務狀况更穩固，因此有能力進一步減價。投行Jefferies的分析指出，DoCoMo私有化後，毋須對股東負責，若政府要求其減價，它將遵從指示，意味另外兩大日本電訊商KDDI和軟銀也要跟隨減價。日本電訊業去年已進行過一輪減價。
NTT擬以發展新一代通訊網絡作為增長策略，目標是到2030年實現數據傳輸容量達到目前約100倍的通訊網。NTT在6月透露，購入日本電氣公司（NEC）約5％股權，與對方合作發展5G及其他技術，與華為等海外通訊基礎設施供應商抗衡。日本政府昔日為促進本土通訊業競爭，要求NTT將DoCoMo分拆。時隔28年NTT又把它全資擁有，以提高在5G時代的競爭力。