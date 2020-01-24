日本電訊NTT提私有化DoCoMo

斥資3118億 四成溢價

NTT在6月底擁有約1萬億日圓（約734億港元）現金儲備，估計大部分收購資金將以負債方式籌措。DoCoMo成為NTT全資子公司後，NTT可完全獲取後者的收益。NTT將對DoCoMo的經營作出迅速決策，並加強其與其他NTT企業的合作，集合資源提高在5G和物聯網領域的投資效率，降低成本，預期將有助應對日本首相菅義偉提出的手機費下調政策。

NTT表示，私有化討論始於4月，與最新的減價壓力沒有直接關係，但私有化將令DoCoMo更強大，財務狀况更穩固，因此有能力進一步減價。投行Jefferies的分析指出，DoCoMo私有化後，毋須對股東負責，若政府要求其減價，它將遵從指示，意味另外兩大日本電訊商KDDI和軟銀也要跟隨減價。日本電訊業去年已進行過一輪減價。

NTT擬以發展新一代通訊網絡作為增長策略，目標是到2030年實現數據傳輸容量達到目前約100倍的通訊網。NTT在6月透露，購入日本電氣公司（NEC）約5％股權，與對方合作發展5G及其他技術，與華為等海外通訊基礎設施供應商抗衡。日本政府昔日為促進本土通訊業競爭，要求NTT將DoCoMo分拆。時隔28年NTT又把它全資擁有，以提高在5G時代的競爭力。

（綜合報道）

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