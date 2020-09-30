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Google商店抽佣30%看齊蘋果 明年起強制執行 軟件須一年內更新

【明報專訊】蘋果App Store向軟件開發商收取俗稱「蘋果稅」的30%佣金而引起爭議之際，Google公布將在明年起強制執行向軟件開發商抽佣30%的制度，與蘋果看齊。根據Google規定，所有安卓（Android）平台的軟件有一年期限，須在明年9月底前完成更新，相關軟件發行須經由Google Play商店，並透過商店的App內購買（In-App Purchase）功能支付佣金。這意味原本讓客戶使用信用卡，直接為數碼內容付費的軟件開發商，將不得不使用Google Play的結算系統，讓Google抽取30%佣金，對Spotify及Netflix等串流影音收費平台的影響最大。

環球疫情持續恐影響原油需求，國際油價昨晚跌4%。美股昨早段未延續連日的升勢，道指早段跌200點。

恐疫情打擊需求 油價昨挫4％

Google的現行政策也要求軟件開發商使用Play商店的App內購買功能，但沒有像蘋果App Store般強制執行。Google稱，軟件開發商當中，97%已遵守其支付政策，尚未遵守規則的開發商，Google將給予1年寬限期，讓開發商在明年9月底前完成更新，將軟件與Play收費系統連結。

騰訊控股（0700）有份持股的熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games，在8月引入新的遊戲內購買方式，試圖繞過蘋果App Store和Google Play商店的抽佣制度，導致兩大應用商店將其遊戲下架。Google當時稱，《要塞英雄》仍可在安卓系統使用，但它違反了公司政策，無法再在Play上架。

串流影音料最受打擊

Google未公布還有哪些開發商未遵守付費規定。不過CNBC稱，包括Netflix和Spotify在內的軟件，都鼓勵用戶直接向自家網站付費。但應用商店抽佣很可能妨礙Spotify等的服務，因為這些軟件要為影音服務的版權支付很高的成本。Epic早前已跟Spotify等軟件商結盟，向蘋果和Google等應用程式商店施壓，爭取降低佣金，並希望在法律和監管方面引入改革，為應用商店平台建立規範。

Google強調，已修訂支付政策的內容，明確規定所有銷售數碼商品的開發者，必須使用Play的結算系統，以便對所有開發者一視同仁。蘋果方面亦認為，由於Google Play等應用商店也透過App內購買功能收取佣金，因此反對監管部門就App Store的收費進行審查。

不過蘋果早前作出一些讓步，暫時允許透過facebook、旅遊住宿租賃平台Airbnb及健身課程訂購平台ClassPass進行在線直播活動的小企業，直至年底毋須支付30%的收入抽成，助其應對疫情的影響。

Google Shopping再捲壟斷爭議

不過Google近日仍有其他爭議，顧問機構Lademann & Associates的調查指出，Google被歐盟罰款24億歐元（約218億港元）的3年後，其購物格價服務Google Shopping並未改變其業務模式，仍然疑涉壟斷行為。該調查受25家購物網站委托，調查了105億次的點擊量，發現Google Shopping的流量只有不到1%被定向到Kelkoo和Idemo等競爭對手的網站。

（綜合報道）

[國際金融]

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