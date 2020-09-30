經濟

郭曉群入稟求行使康宏股東權益 獲郭委任董事 石禮謙：馬時亨對事情清楚

【明報專訊】康宏環球（1019）股東內鬥擾釀數年，持有康宏29.91%股權的主要股東佳兆業（1638）執行董事郭曉群，周一再度入稟高等法院原訟庭，要求頒發聲明承認他在康宏擁有合法股東權益，包括出席會議、投票、獲取公司資料等，同時要求法庭出禁制令，禁止康宏剝奪其權益。在此之前，郭曉群曾發信要求重組康宏董事會，他採取的行動步伐明顯加快。

明報記者 陳偉燊

停牌已有兩年半的康宏，至今在復牌方面未見寸進。郭曉群日前已去信康宏，要求重組公司董事會，委任他本人、港鐵（0066）前主席馬時亨、立法會議員石禮謙等入局。

郭曉群於周一再入稟高院，因應他在康宏的持股問題，要求法院在未頒發適合的聲明限制他擁有權利下，仍可行使股東的權利，不限於收取股息、出席股東周年大會、投資、收取公司的資訊。

同時郭曉群更尋求高院頒下禁制令，限制康宏、該集團主席及相關職員一方，干預他行使股東的權利。若康宏不願確認有關權利，他尋求法院在基於公平及權宜的情况下，頒發判令。

馬時亨：沒東西可說

本報記者曾經致電石禮謙，就郭曉群要求委任他加入康宏董事會及郭曉群入稟一事作出查詢。石禮謙稱「你可和馬時亨談一談，他對這件事情清楚」。

及後記者再致電給馬時亨時，馬時亨說「沒有東西可說，正開會中」，之後他便掛線。到昨晚記者再向他致電時，他的電話已經無法接通。

國藝娛樂交書面申請 反對康宏除牌

在郭曉群入稟高等法院同日，曾經向康宏提出收購要約的國藝娛樂（8228）發公告，表示其收到聯交所的通知，創業板上市委員會將於11月4日，就較早裁決該股提出收購康宏視作新上市申請進行覆核。國藝娛樂更於9月21日向創業板上市委員會提交書面申請，陳述其反對將康宏除牌的決定。

在現時康宏的股東架構中，郭曉群為該股最大股東，持股達29.91%，其次為台灣富邦金控的蔡明興，持股亦達14.99%（見圖）。

郭曉群更於2017年7月14日起，首次申報持有康宏超過5%，持股達9%，及後他持續增持。他更一度要求召開股東會，罷免原有康宏的董事會，改由己方推薦的董事接任，但是到同年底的股東會上，卻遭遇主席陳志宏裁決，未有將郭曉群一方的持股計算在內。自此之後，郭曉群及康宏雙方糾訟多年至今。

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