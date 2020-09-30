太古5億領投Green Monday

旗下餐飲引入人造肉

太古企業發展董事岑明彥表示，集團旗下的國泰航空（0293）早已在飛機餐中引入Green Monday的「OmniPork新豬肉」，他們期待繼續與Green Monday合作，共同研發出更多迎合旅客口味的新菜式。太古在香港和中國內地擁有包括購物商場、酒店和餐飲業務的網絡，關聯的供應鏈業務遍佈全國，因此他們亦就零售方面的合作進行磋商。岑明彥稱，肉類供應鏈不符合可持續發展的原則，而現時全球畜牧業的作業模式對環境造成嚴重損害。在未來十年間，糧食供應將是在食水供應和氣候變化以外，社會迫切需要解決重要問題。

Green Monday的總部位於香港，營運食物科研公司OmiFoods及植物飲食生活平台Green Common。今輪融資是目前亞洲植物性食品行業規模最大的融資，獲得包括CPT資本、富瑞集團、信和集團的黃氏家族信託基金、著名導演詹士金馬倫及知名台灣歌手王力宏等。