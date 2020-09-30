外媒：平保撈匯控屬財務考慮

匯控早前傳被中國列入首批「不可靠實體」清單，及後再受到有關銀行容許客戶進行洗錢交易的報道打擊，股價一度跌穿2009年金融海嘯時的供股價28元，不過獲大股東平保增持。

傳象徵出售法國零售銀行兼注資

平保於上周五提交的聯交所文件中透露，公司以平均每股28.28元的價格購買1080萬股匯控股票，增持股比例由7.95%提高至8%，涉資約3.06億元，帶動匯控本周一股價漲近一成，重回30元水平，惟昨日再度回落守住30元。平保昨亦跌0.81%，收報79.45元。

另據路透引述知情人士報道，匯控擬以象徵式1歐元代價，向美國私人股權投資公司Cerberus及一家投資機構出售法國零售銀行業務，而潛在的交易條件是匯豐須向該業務注資最少5億歐元（約45億港元）。

報道指，交易談判已經進入最後階段，但由於有關業務需要重組，及須與當地監管機構協商，買家的收購興趣不大，知情人士估計年底前未必能完成有關交易。