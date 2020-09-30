虛銀壹賬通開業 首家服務中小企

暫僅開放予貿易通客戶

平安壹賬通銀行推出中小企分期貸款產品，客戶可免交文件，提早還款免手續費，並已預先批核最高200萬元貸款額。馮鈺龍表示，貸款平均的年利率為個位數，實際視乎客戶風險而定。

傳統銀行因疫情打擊經濟，令信貸撥備大增，馮鈺龍表示，該行在設計產品時已有考慮不同的經濟周期，透過與貿易通合作的風險控制平台，可分析中小企在經濟周期的承受能力和資產質素變化，因此貸款審批上不會有太大的改變。

中小企首200萬活期息0.5厘

多間虛銀以高存款息率吸客，平安壹賬通銀行向中小企客戶提供首200萬元活期存款為0.5厘，個人銀行首100萬活期存款的年利率為1厘，馮鈺龍認為兩者利息成本並非特別高，滿意目前的息率結構。開戶優惠方面，個人客戶10月底前在該行開立儲蓄帳戶，可獲288元現金回贈。

個人客10月底前開戶回贈288元

螞蟻銀行前日正式開業，行政總裁王瀾表示，AlipayHK的銀行開戶服務現已進入沙盒試驗，並預計將於今年底前推出市場，屆時逾200萬個AlipayHK用戶均可透過其電子錢包程式內的小程式，開設螞蟻銀行戶口。他又指出，該行未來將提供中小企貿易融資服務，目前正研究以阿里巴巴（9988）生態圈內的電商，作為首階段中小企用戶試點，估計初步將先邀請數十間香港中小企參與，冀於今年底前推出相關服務。

金管局去年發出8張虛銀牌照，過去半年有7家虛銀陸續開業，目前只餘下騰訊（0700）、港交所（0388）等合資的富融銀行。富融銀行發言人昨日回覆表示，正進行內部試業，下一步詳情將盡快公布。