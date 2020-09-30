經濟

虛銀壹賬通開業 首家服務中小企

【明報專訊】中國平安（2318）旗下的平安壹賬通銀行昨日正式開業，是香港第7間虛擬銀行，亦為首間正式推出中小企服務的虛銀，不過現時暫只開放予貿易通（0536）客戶申請。平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍表示，本港從事貿易行業的中小企佔整體中小企三分之一，又指該行正與其他行業企業商討伙伴合作，日後會向其他行業客戶推出服務。

暫僅開放予貿易通客戶

平安壹賬通銀行推出中小企分期貸款產品，客戶可免交文件，提早還款免手續費，並已預先批核最高200萬元貸款額。馮鈺龍表示，貸款平均的年利率為個位數，實際視乎客戶風險而定。

傳統銀行因疫情打擊經濟，令信貸撥備大增，馮鈺龍表示，該行在設計產品時已有考慮不同的經濟周期，透過與貿易通合作的風險控制平台，可分析中小企在經濟周期的承受能力和資產質素變化，因此貸款審批上不會有太大的改變。

中小企首200萬活期息0.5厘

多間虛銀以高存款息率吸客，平安壹賬通銀行向中小企客戶提供首200萬元活期存款為0.5厘，個人銀行首100萬活期存款的年利率為1厘，馮鈺龍認為兩者利息成本並非特別高，滿意目前的息率結構。開戶優惠方面，個人客戶10月底前在該行開立儲蓄帳戶，可獲288元現金回贈。

個人客10月底前開戶回贈288元

螞蟻銀行前日正式開業，行政總裁王瀾表示，AlipayHK的銀行開戶服務現已進入沙盒試驗，並預計將於今年底前推出市場，屆時逾200萬個AlipayHK用戶均可透過其電子錢包程式內的小程式，開設螞蟻銀行戶口。他又指出，該行未來將提供中小企貿易融資服務，目前正研究以阿里巴巴（9988）生態圈內的電商，作為首階段中小企用戶試點，估計初步將先邀請數十間香港中小企參與，冀於今年底前推出相關服務。

金管局去年發出8張虛銀牌照，過去半年有7家虛銀陸續開業，目前只餘下騰訊（0700）、港交所（0388）等合資的富融銀行。富融銀行發言人昨日回覆表示，正進行內部試業，下一步詳情將盡快公布。

上 / 下一篇新聞

李小加提早今年底告別港交所 明年1月轉任高級顧問 史美倫：物色接班人進度良好
李小加提早今年底告別港交所 明年1月轉任高級顧問 史美倫：物色接班人進度良好
劉哲寧背景似李小加 傳繼任人選之一
劉哲寧背景似李小加 傳繼任人選之一
北水「放假」中資股弱 五大內銀市帳率新低
北水「放假」中資股弱 五大內銀市帳率新低
中通快遞「頂頭槌」獲利逾300萬 天任飈近兩倍
中通快遞「頂頭槌」獲利逾300萬 天任飈近兩倍
次季樓價與收入比率再創新高 收入槓桿率升至86.6%
次季樓價與收入比率再創新高 收入槓桿率升至86.6%
恒大戰略投資者表態願「債轉股」 涉逾860億 優先股變普通股長期持有
恒大戰略投資者表態願「債轉股」 涉逾860億 優先股變普通股長期持有
外媒：平保撈匯控屬財務考慮
外媒：平保撈匯控屬財務考慮
新百貨全年轉蝕逾4.8億
新百貨全年轉蝕逾4.8億
太古5億領投Green Monday
太古5億領投Green Monday
香港快運推1.5小時環港遊
香港快運推1.5小時環港遊
郭曉群入稟求行使康宏股東權益 獲郭委任董事 石禮謙：馬時亨對事情清楚
郭曉群入稟求行使康宏股東權益 獲郭委任董事 石禮謙：馬時亨對事情清楚
證監譴責光證罰250萬
證監譴責光證罰250萬
Google商店抽佣30%看齊蘋果 明年起強制執行 軟件須一年內更新
Google商店抽佣30%看齊蘋果 明年起強制執行 軟件須一年內更新
日本電訊NTT提私有化DoCoMo
日本電訊NTT提私有化DoCoMo
防毒軟件McAfee 申納斯達克上市
防毒軟件McAfee 申納斯達克上市
張兆聰：受惠5G換機潮 冷敲富智康
張兆聰：受惠5G換機潮 冷敲富智康
植耀輝：國產晶片投資提防爛尾
植耀輝：國產晶片投資提防爛尾
技術取勝：維達26元有沽壓
技術取勝：維達26元有沽壓
HKTVmall推「長者版」 送150蚊禮券
HKTVmall推「長者版」 送150蚊禮券
投委會籲檢視疫下財務狀况
投委會籲檢視疫下財務狀况
劉思明：內地銷售迅速復蘇 普拉達可吼
劉思明：內地銷售迅速復蘇 普拉達可吼
周顯：「翻閹」皆因窮？
周顯：「翻閹」皆因窮？
湯文亮：中環中心租客離開是必然
湯文亮：中環中心租客離開是必然
康城13期每呎補價3600 同區最貴 超11期最高紀錄逾一成 估值85億至155億
康城13期每呎補價3600 同區最貴 超11期最高紀錄逾一成 估值85億至155億
末季十大新盤逾5500伙搶灘
末季十大新盤逾5500伙搶灘
長實趙國雄：新土地供應少 利新盤銷售
長實趙國雄：新土地供應少 利新盤銷售
恒地大坑新村街舊樓申強拍
恒地大坑新村街舊樓申強拍
Midtown特色戶2000萬沽 今年新高
Midtown特色戶2000萬沽 今年新高
港府200億社福設施 首輪邀業主放盤
港府200億社福設施 首輪邀業主放盤
死法有別 凶宅折讓幅度大不同
死法有別 凶宅折讓幅度大不同
東方匯理甄俊傑：美股大跌風險微 宅經濟股看俏
東方匯理甄俊傑：美股大跌風險微 宅經濟股看俏