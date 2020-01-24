恒大戰略投資者表態願「債轉股」 涉逾860億 優先股變普通股長期持有

明報記者 陳子凌

據恒大公告，昨日公司已與持有恒大863億元戰略投資者簽訂補充協議，協議明確戰略投資者已同意將其戰略投資並轉為普通股並繼續持有權益，且股權比例保持不變。此外，另有155億元戰略投資者已商談完畢，正辦理審批手續；餘下282億元的戰略投資者則正進行商談。如此一來，透過與戰投的「債轉股」安排，恒大等於已經免去了至少逾860億元明年初到期的債務。

另155億投資洽妥 282億協商中

恒大昨日收報16.5港元，跌0.72%。昨日出席簽約儀式的戰投，包括投資了200億元的蘇寧董事長張近東，以及投資了50億元的正威國際、廣田控股等企業負責人（見表）。

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武指出，今次恒大的戰投肯「債轉股」，將是解決市場短期對恒大債務的憂慮關鍵。事關原本恒大若未能在明年1月前如期回A，戰略投資者即變身債主，可要求恒大贖回投資，倘要一下子拿出1300億元將影響恒大流動性，亦變相令債務重回峰值的400%至500%，將引起監管機構的關注，以及銀行對於恒大流動性風險的行動。

分析料股息分紅有保證

鄭懷武指出，今次恒大成功避免戰略投資者由「股東」變「債主」，戰略投資者將與恒大共存亡，相信在股息分紅等都有較好的保證。雖然成本較高，但將大幅下降了恒大短線風險，減低市場恐懼。雖然暫時解除了債務風險，但彭博社引述知情人士報道，國務院和國務院金融穩定發展委員會正在評估恒大債務問題可能導致的交叉領域金融風險。

報道又引述知情人士稱，監管部門也在考慮一些選項來限制風險，例如引入國企持股恒大，或是批准恒大汽車（0708）擬議中A股上市計劃等。不過國務院新聞辦公室與恒大均未對傳言置評。

傳中央評估相關交叉金融風險

此外，恒大昨日亦火速就分拆物管業務上市遞交申請。集團表示，將向公司股東優先提供保證配額。據初步招股文件，恒大物管現時在內地擁有約2.54億平方米總在管面積。截至今年6月底止，恒大物管上半年收入及純利分別約45.64億及11.48億元。當中，物業管理服務收入佔比達61.9%，達28.24億元，其次為業主增值及社區增值服務，佔比分別達27%及11.1%。