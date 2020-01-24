中通快遞「頂頭槌」獲利逾300萬 天任飈近兩倍

根據中通公告，集團今次公開招股僅獲不足7倍超購，缺乏競爭下，認購金額逾500萬元的103名乙組投資者獲派股份比例極高，唯一「頂頭槌」投資者認購112.5萬股，獲派17.2萬股，分派比率達15.29%，以昨收市價計，帳面賺344萬元，扣除約15.7萬元孖展息，獲利仍逾300萬。至於寶尊的分派比率更高，同樣是唯一「頂頭槌」投資者分派率達24%，因股價升幅較遜，扣除利息後獲利約42萬元。

同於昨日掛牌的細價新股天任集團（1429），股價單日升1.85倍，不計手續費，一手8000股帳面賺5200元，超額認購高達299.07倍的內地教育股東軟教育（9616）昨股價無升跌。

仍在招股的新股中，今日中午截止的雲頂新耀（1952）較「搶手」，截至昨日錄得近400億元孖展認購，超購112.9倍。至於昨日開始招股的納泉能源 （1597）超購約兩倍，威海銀行 （9677）暫未足額。

嘉泓物流招股 每手2879元入場

今日再有新股加入招股行列，B2B物流服務商嘉泓物流（2130）招股價介乎2.45至2.85元，每手1000股，入場費2878.72元。公司全球發行5370萬股，最多集資1.53億元。招股期至10月7日止，擬10月15日掛牌。嘉泓物流主營奢侈品及葡萄酒空運代理、配送及物流服務，兩大客戶為法國奢侈品牌開雲（KERING）、英資精品百貨公司連卡佛（Lane Crawford），其他包括Balenciaga、GUCCI、alexanderwang等。

嘉泓物流首席財務總監兼公司秘書曾昭浩表示，以往高端時尚品牌的B2C業務較不成熟，主要因高端消費者普遍傾向於實體店消費、享受高質服務，但疫情之下，高端消費者習慣亦發生轉變。他表示，公司及客戶亦計劃合作開發線上銷售平台，屆時公司將負責配送工作。