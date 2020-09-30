北水「放假」中資股弱 五大內銀市帳率新低

恒指夜期高水64點

雖然內地傳媒指出，貸款收緊不包括個人按揭貸款，只針對房地產開發貸款，但過去以零售銀行帶動有較佳業績的招行（3968）昨日仍跌6.05%。五大內銀延續中期業績公布後的弱勢，農行（1288）和中行（3988）分別見2011年10月以來新低，交行（3328）見2008年11月金融海嘯以來的低位，建行（0939）及工行（1398）亦跌逾1%。第一上海首席策略師葉尚志表示，內銀股本已面對息差和壞帳壓力，昨日出現不利消息時，下跌再缺乏北水承接，令股價更弱勢。在經營前景困難下，高股息率難吸引投資者入場。

北水暫停，主板成交減至858億元。恒指收市跌200點或0.85%，報23,275點；國指跌1.09%，報9281點。科指收報6977點，跌1點。北水愛股騰訊（0700）、美團（3690）分別跌0.1%和1%，另小米（1810）跌0.7%。昨晚美股早段回吐，截至晚上約11時，恒指夜期報23,340點，高水64點。葉尚志指出，缺乏北水承接，令正在向下發展的股市更難反彈，10月份美國總統選舉臨近增添不明朗因素，恒指或會跌穿23,000點尋底。

銷售文件顯示，平安好醫生（1833）以每股98.2至101.4元，配售8000萬股，集資最多81.12億元。以平醫昨收報107.3元計算，上述配售價格區間有5.5%至8.5%折讓。配售股份相當於交易後已發行股本7%，所得款項將用於進一步擴大內部醫療團隊、投資技術研發、會員產品類別多元化、拓寬銷售渠道和網絡以及併購。

平醫折讓最多8.5%配股 集資81億

此外，季末臨近，港元昨晨再觸及強方兌換保證，金管局在紐約交易時段沽出10.39億港元，今天結算後本港銀行體系統結餘將增至2435.28億元，截至昨晚11時港匯報7.75。