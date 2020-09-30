經濟

劉哲寧背景似李小加 傳繼任人選之一

【明報專訊】下任港交所行政總裁的遴選工作，現時正由主席史美倫牽頭，委員會其他3名成員分別為港交所董事阿博巴格瑞、洪丕正及席伯倫。今年5月李小加剛宣布離任時，史美倫僅提及將進行「全球招聘」，亦不排除內部選拔，未有談及其他細節。人選仍未明朗，市場則有自己猜測。市場盛傳，港交所仍傾向尋找背景較為國際化，同時熟悉內地情况的人選。

市場人士：內地背景或不及李小加

有市場人士對本報表示，港交所經歷數十年演變，互聯互通已成為其業務重要一環，因此料下屆人選仍需有一定內地背景，才可與內地當局周旋。該名人士亦表示，相信港交所亦會尋求具有國際投行背景的人才，力求與國際接軌。

早前有本地報章曾引述消息指出，匯豐亞太區環球銀行聯席主管劉哲寧（Liu Che Ning）背景符合港交所需求。署名「程總裁」的專欄作家表示，劉哲寧擁哈佛法律學位、出身摩根士丹利，具有本港商界人脈，又了解人民幣發展方向。但察看其資料，若論及內地背景或不如李小加。

另一市場曾經的猜測人選，則為史美倫「愛將」、現任金發局主席李律仁。李律仁現為資深大律師，曾與史美倫在證監會共事，對金融及證券法極熟悉。不過，相比李小加，李律仁無投行及金融行業背景，工作背景集中於香港，或是一大障礙。

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