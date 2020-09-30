經濟

李小加提早今年底告別港交所 明年1月轉任高級顧問 史美倫：物色接班人進度良好

【明報專訊】港交所（0388）昨日收市後發公告，原定明年10月合約屆滿後離任的行政總裁李小加，提出有意提早退任，並獲得董事會同意，將於今年底交棒。集團表示，李小加於明年1月1日卸任後轉任董事會高級顧問，為期6個月，以「提供指導並確保過渡安排順利進行」。現任聯席總裁兼首席營運總監戴志堅，將於明年起出任代理行政總裁，並維持原有職務，任命已獲得證監會批准。

戴志堅將暫任代理行政總裁

港交所昨日跌0.44%，報359元。董事會昨日於公告中指，於李小加任職期間，港交所「由地區交易所成功轉型成為全球領先的金融基礎設施集團之一」，對其任內表現高度認可。港交所近兩年生意興旺，但引入上市改革有功的李小加今年5月突宣布離任，一度引發市場猜測，包括有指是港交所主席史美倫有意「換馬」。雖然任期提早結束，但李小加仍是港交所在任時間最長的行政總裁（見表）。

李聲明簡短 謂「是時候交棒」

李小加昨日於港交所聲明中僅簡短解釋，指以集團「目前穩健的業務發展和實力」，覺得是時候交棒。他亦表達不捨，指擔任港交所行政總裁，是其職業生涯「最自豪、最難忘的一頁」。此外，他亦力撐將擔任代理行政總裁的戴志堅，讚賞他為集團內最有經驗、自己最信任的同事之一。

下任港交所行政總裁人選仍是未知之數，但昨日史美倫強調，物色人選工作進展良好，將適時向市場公布。有傳港交所遴選人才類型，仍將是同時具內地、國際背景的投資銀行家（見另稿）。

至於將在過渡期暫時代理行政總裁的戴志堅，於港交所任職22年，在各個部門均具有經驗，先後擔任衍生產品、交易科、定息產品及結算等部門主管。李小加「空降」後，他亦被視為是李的「左右手」。

去向受關注 曾傳加入政壇

另一方面，李小加去向亦成為外界關注焦點。李小加職業生涯歷經石油工人、律師、投行，至今日帶領港交所，履歷為人津津樂道。

市場盛傳，其下一目標或許是踏足政界。李小加於今年5月剛宣布離任計劃時，已被問及是否會參選特首，他僅以笑話回應：「你們（記者）一定認為我心臟很強大吧。」他當時表示，未有下一步計劃，但不會回家「玩兒弄孫」。李小加此前與政界並無明顯關連，雖然他自2018年起進入港區政協，但本港有逾百名政協委員，難以說明其地位特殊。

明報記者 馬迪帆

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