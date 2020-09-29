湯文亮：陳湯話我若犯人 人不犯我

中國應該沒有做錯，唯一可能是將國與國之間交往理念說了出來，「人不犯我，我不犯人」代表不會挑起戰火，令到不少國家認為中國不會侵犯他們，已是立於不敗之地，如果有人做帶頭大哥，又不妨做下嘍囉，侵犯下中國，話唔定可攞到着數，所以中國應反守為攻，就發覺「我若犯人，人不犯我」，政治評論員話我的想法幾新穎，我就有些少奇怪。

我的想法不但不新穎，而且古老味甚重，在漢朝時，漢元帝劉奭派甘延壽陳湯出征西域，當任務完成後，陳湯享受到將在外，君令有所不受樂趣，不打算班師回朝，以北匈奴郅支單于出言冒犯漢帝國為藉口，獨自領兵討伐，口號大家都應該聽過，就是「犯我大漢者，雖遠必誅」，陳湯主動出擊，反而令到匈奴不敢侵犯漢帝國，但可惜劉奭重儒輕武，認為可以用懷柔政策對待匈奴及塞外各民族，從此漢不犯人，人人犯漢，陳湯的政策雖然是霸道，反而令漢帝國人民享受太平盛世，而事實上犯我大漢者，雖遠必誅就是我若犯人，人不犯我。

中國呼籲克制 反令外國變本加厲

今日中國不斷表示不會干涉其他國家內政，就算其他國家有政治危機，亦不會渾水摸魚，只是叫各方克制，但中國政府這樣做不但不能令到其他國家停止攻擊，反而變本加厲，關注中國自由民主，支持反對派，由此可見，人不犯我，我不犯人的理論已經過時，或者要恢復犯我中華者，雖遠必誅才可以爭取到國內外政治形勢的穩定。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]