經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：恒隆陳氏 被低估的家族

【明報專訊】日前，同幾個消息靈通的朋友吃飯，講起陳啟宗的恒隆地產（0101）以26.5億元買入美國政府在壽山村道37號的一系列物業。

有人說，陳啟宗其實是「包玉剛」式的資本家，大家以為他的投資主要在中國，其實他在美國也有很多投資，兩邊都很吃得開，因此才敢買這批燙手的物業。我說：「我知他捐了不少錢給美國，例如捐了3.5億美元給哈佛大學。」

有人說：「這些物業只有他才敢買，有錢的不敢買，沒錢的買不起。」我說﹕「貴買阿爺當然會反對，是益了對家，但執平貨應該無乜所謂。」

中美兩邊吃得開 敢買壽山村道37號

恒隆陳家是被低估了的家族，估計其身家可能不在四大家族之下，畢竟，在香港投資地產雖然利潤深厚，但他主力在內地發展，升幅也絕對不在港樓之下。他唯一吃虧的是，和華懋一樣，完全沒有借錢做槓桿，因此增幅比不上有少少槓桿的四大地產商。

但陳啟宗很熱中於政治，不時發表對時局的看法，也有參加很多論壇之類，有點「馬雲」的味道。在香港，同樣地國際化的人物，也許是馮國經吧！這一點，和其他遠離政治的四大地產商有點不同。

至於我對恒隆的最深刻印象，就是它發展的九龍站君臨天下，因為這是公認全港最靚的海景。當初它推出時，由於太貴，所以升幅一直不高，跑輸大市，但到現在，由於其他都升了上去，我反而覺得「都幾抵」。據我的朋友「炮哥」（陳清白）說法﹕「間隔不好，有錢的嫌它細，無錢的嫌它貴。」反而旁邊的凱旋門、天璽等，由於細單位較多，反而更加好賣。

[周顯 投資二三事]

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