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劉思明：汽車股強勢 零部件股勿忽視

【明報專訊】港股經過上周的下滑後反彈，除了內房、教育等弱勢反彈外，強勢的行業亦是追捧對象；汽車、4S經銷股之外，零部件股向好也勿錯過。

恒指昨高開48點後反覆向上，以近全日最高位收市，收報23,476點，升240點或1.04%；國指升0.87%。大市成交933億元，低於60天平均兩成，交投疲弱。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率72比28，升逾3%佔上升股份兩成多，跌逾3%佔一成；陽燭對陰燭為64比36，大市普遍上升，買盤動力較大，但沽盤保持積極。

內房物管升逾3%表現最強

本報數據庫追蹤的30個行業，有九成上升，內房及物管、教育升逾3%表現最強，其次汽車及相關、環保及新能源升近3%，中資金融升2%，各有八成或以上股份上升。航空及相關、本地金融升近2%，但上升股份不足七成。

內房及物管、教育做好，行業股份大部分處於50天線之下，反映行業屬弱勢反彈。相比下，教育股稍佳，行業有約三成股份高於20天線，包括宇華教育（6169）、希望教育（1765）、天立教育（1773）。宇華10天線於20天線之下，弱勢未改；希望10天線與20天線糾纏，跌勢喘定；天立升穿50天線及8.1元密集區頂部，是三者之中走勢最強。

汽車及相關行業隨大市向好

強勢的汽車及相關行業隨大市向好，昨天提到的車股比亞迪股份（1211）、4S經銷股美東（1268）升2%及4%跑贏大市，但表現不及零部件的敏實（0425）大漲逾一成破頂搶鏡。

敏實今年上半年無可避免受到疫情及汽車業重創的打擊，收入及盈利大幅下滑；不過，集團業務繼續保持穩健發展，除了取得德國大眾MEB平台歐洲向鋁電池盒定點通知書，獲取寶馬、戴姆勒、本田等汽車品牌訂單；亦進入Tesla供應鏈取得鋁飾條訂單，以及與海拉集團（Hella）合作產銷售雷達罩及相關產品，搶佔不斷增長的高級駕駛輔助系統 （ADAS）業務。 此外，集團新設立塞爾維亞和英國工廠即將進入量產，配合中國、德國、美國、日本及韓國的研發、銷售和設計中心的全球佈局，將支持新產品開發和市場擴展。

敏實有望反覆向上挑戰35元阻力

股價方面，敏實與福耀玻璃 （3606）、耐世特 （1316）等面向全球汽車品牌的零部件商，近半年向好；福耀穩步上揚，近日高位回落守50天線；耐世特年中急升後回調整固。敏實昨天向上突破展開升浪，短線有望反覆向上挑戰35元阻力，短線止蝕位可放在31元。

[劉思明 數據尋寶]

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