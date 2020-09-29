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經濟
2020年9月29日星期二
技術取勝
投資策略
高銀九龍灣總部商廈淪銀主盤 120億放售 全港歷來最大宗
高銀委德銀管理貸款成導火線
中環歐陸中心呎價 低高峰三成
新世界大圍站一期批預售 涉783伙
城中駅辣稅盤 逾2年實蝕209萬
九置內部股權重組涉618億 簡化控股架構 分析或與稅務安排有關
海港城上半年出租率急降
港第6家虛銀螞蟻銀行開業 高息吸客
螞蟻銀行CEO 靠廣東話SELL誠意
平保表態「有信心」 匯控急漲9% 升幅11年最勁 股價收復上周失地
6券商出報告力撐 恒大系全線急彈
內地大型銀行傳被要求控制房貸規模
馬時亨獲邀出山 任康宏環球執董
余偉文：債券通研擴交易品種
招商局房託：或注入母公司資產
新浪獲加價私有化 盤前一度飈7% 最新市值202億 曾傳來港上市
再鼎醫藥首日升8.5％ 每手帳賺2400元
李小加：生科股擬納港股通
華為禁令疑累Kioxia押後上市 原為今年日本最大IPO 母公司東芝挫逾3％
佩洛西：紓困方案仍有望達成 道指早段急漲逾500點
美商業地產估值較疫前跌1/4
陳茂峰：匯控英殖背景是原罪 礙中港業務
張兆聰：南航若回調可趁低收集
劉宇亮：「十四五」規劃將至 減排重中之重
金曹：恒指10月或跌穿22800點 見底取決4因素
薛偉傑：中國半導體行業難演「彎道超車」
技術取勝：敏實走勢出現突破
中電20萬防護面罩贈幼稚園
AlipayHK宣告覆蓋全港逾百街市
劉思明：汽車股強勢 零部件股勿忽視
周顯：恒隆陳氏 被低估的家族
湯文亮：陳湯話我若犯人 人不犯我
技術取勝：敏實走勢出現突破
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【明報專訊】東方電氣上升動力強（圖）
H&H 32元料有承接（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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