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金曹：恒指10月或跌穿22800點 見底取決4因素

【明報專訊】周一恒指跟隨道指反彈，道指上周五反彈了358點，恒指周一只升240點，而且還要倚靠超賣的匯控（0005）挾高。由於星期二是期指結算，9月以來24,000點PUT成交最多，期權金很多人對匯控有情意結，但事實上匯控除在香港是三家法定發鈔銀行之一，營運較好，在歐美澳加等美語國家也不算是一線銀行，競爭力有限，加上被美國認為她協助中資違規轉帳，中國認為她出賣了中資機構的商業資訊，現在兩邊不討好，可說艱苦經營。

增持匯控 平保安全邊際高

匯控每股資產值約70元，歐美業務佔約43%，假如分拆新興市場及歐美業務，那底價也值35至40元。股價被壓到28元似乎過分超賣。但分拆業務未必成事，所以平保增持，是以合理價35元再折讓兩成，安全邊際較高。

港股目前受四大利淡因素影響，自9月17日期指跌市兼未平倉合增加至超過4200張，遠比正當大約1000張倉位多，加上活躍期權PUT明顯由24,000點調低到23,000點水平，跌市加倉表示9月17日的成交量加權平均（VWAP）24,400點是淡友主動沽盤，後市沽壓嚴重，9月21日見到大手加倉8274張期指，當日VWAP 24,190點應有大量對冲沽盤。後市見不到恒指企穩在24,190點，大概可判定仍屬反覆尋底皮局。

以最近兩天活躍PUT 22,200至22,800點推算，淡友10月目標看中間位22,500點附近，10月跌穿22,800點機會稍大，有機會在22,200點找到支持，如果期權盤不再推低及期指沒有跌市再加倉，那10月結算可能不會大幅偏低於22,500點，反彈阻力23,900至24,190點。3月港股下跌，當時期指結算23,231點，應是一個重要的下方支持，下跌了3323點。現時評估10月如果出現下跌，量度跌幅由8月期指結算25,531點下調3323點的話，目標是22,208點，為恒指計算10月底價，博反彈可睇住22,222點所謂五隻鴨仔位，目標股份可以用恒指兩倍槓桿7200、騰訊（0700）、阿里（9988）等。

中美制裁匯控機會不大

恒指能否在10月見底，取決於四個負面因素是否受控：（1）美國或中國會否真的制裁匯控，相信機會不大；（2）恒大（3333）及其他高負債內房債券沽壓是否停止，估計人行只是想調控內房的負債比率而不想在中美關係惡化的時間出現金融震盪，估計內房只會調整到汰弱留強、產業整合、一線股份如華潤置地（1109）、中國海外（688）最終仍會受惠；（3）台海局勢雖然緊張，但估計武統機會不大；（4）美股是否會繼續調整，反而比較難評估，始終基準標普500的動態市盈率高達24.9倍，再調整10%也是合理預期，但在寬鬆貨幣支持之下，半年結3100點及5月初升浪的2820點技術位應有支持。

[金曹 期權制勝]

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