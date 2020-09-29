劉宇亮：「十四五」規劃將至 減排重中之重

光伏行業發展有望加快

大摩預計，基於2030年中國國內非石化能源比例達到20%比例測算，每年光伏新增裝機有望達到55GW至60GW，故光伏行業發展有望加快。在國內外需求持續增加下，行業各環節均需提速發展，預計原材料價格會上漲，中上游產品價格亦會上漲，對整個產業鏈在資本市場會迎來一個明顯的勢頭。今年上半年A股55家光伏概念上市公司中，87%上半年實現盈利，在疫情影響下，行對依然強勢。

光伏玻璃10月每平方米報價再度上漲3至5元，環比漲幅超10%，8月以來價格已上漲四成多。由於光伏玻璃擴產速度遠不及組件，供應緊張或持續到2021年。港股中，光伏股如福萊特玻璃（6865）及信義光能（0968）股價已在9月逆市走強。信義能源在9月曾折讓近8%配股，引入中壽集團及高瓴資本為股東，被市場看好，不跌反升。加上內地「十四五」規劃將至，國策支持新能源發展下，提供了更多想像空間，故投資者可在新能源領域，尤其是光伏行業中尋寶。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]