經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ

陳茂峰：匯控英殖背景是原罪 礙中港業務

【明報專訊】匯控（0005）今年股價被腰斬，既曾跌破2009年供股價28.0元、更不派股息，傷透不少忠實股民的心。轉輾10年時間，股價回到「解放」前，好不唏噓。

匯控屬下的匯豐銀行是香港最大銀行，佔香港銀行業務過半。它的子公司恒生銀行（0011）長期是香港規模第二大銀行，最近幾年才給中銀香港（2388）超越。匯豐加恒生就佔了香港銀行業務三分之二的市場，幾乎每個香港人都有一個匯豐或恒生的戶口。

英殖時代，匯豐儼然香港中央銀行。隨着香港經濟騰飛，匯豐業務也高速發展，從一個地方銀行成長為國際一線大銀行。金融海嘯打擊國際大銀行，匯控雖難倖免，但已勝英、美、歐資大銀行，不用政府入股或貸款相救。

過去政策偏袒 有壟斷優勢

匯控和香港電訊曾經是香港散戶最愛，估計在1997年前香港股民過半持有匯控或香港電訊。想當年，這兩家大藍籌公司業績穩定增長又年年派高息。當年的美好日子，只是因為政策偏袒讓它們有壟斷優勢。但在1990年代，電訊及銀行業跟隨國際潮流放鬆管制（deregulation），容許競爭。放鬆管制後，這些公司投資價值大打折扣。但香港眾散戶鮮有看清形勢。2000年大東電報把香港電訊賣給了小小超的盈科，之後的故事，成為香港散戶的痛點。匯控則衝出香港，收購英美各地銀行。匯控的進取，推動股價穩步上升，大笨象變成了小飛象，直至匯控在2003年錯誤收購美國Household International。之後匯控就沒有好日子過，至今業務和股價依然毫無起色。

成交行單一大股東期望落空

匯控一直積極發展在中國大陸的業務，但事倍功半，投入多而成績麻麻。匯控入股交通銀行（3328），又派高管往交行幫其重整業務，期望最終可成為交行單一大股東。交通銀行在H股和A股上市招股書中也有寫明與匯控的協議，匯控在2012年8月17日前可以在滿足一些條件下增持交行股份至40%。但今天匯控只持有交行18.7%股份，匯豐銀行外派的香港員工也多已回港。

一朝天子一朝臣，香港回歸後，匯控失去宗主國的庇護，競爭優勢日漸消失。在大陸市場，匯控不是根正苗紅的國企，身分更帶有英殖原罪，在事事講求政治正確兼強調民族復興的國度，匯控只能委曲求全。北京政府當然政策傾斜，湊大四大國有銀行及其他全國性股份制商業銀行。在香港特區，2019年前是現代版土司制的港人治港，匯豐靠食老本守住業務，不過不失。

匯控失宗主國庇護 靠食老本守業

自反送中運動後，香港已經是「改土歸流」中央實行全面管治權。匯控前有華為孟晚舟事件、近有《國安法》反應慢半拍，復因英美聯盟對付中國而處夾縫。在此形勢下，匯控要突破重圍，難若登天。

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

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