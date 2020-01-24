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佩洛西：紓困方案仍有望達成 道指早段急漲逾500點

【明報專訊】美國眾議院議長佩洛西表示，民主黨與白宮仍有望達成價值2.4萬億美元的新一輪紓困方案。美股早段延續上周五的升勢，道指早段升逾500點，標普500指數及納指各升逾1%。facebook、亞馬遜、蘋果、微軟、Netflix及Google等強勢科技股及銀行股早段向上。可望受惠經濟重啟的航空股、郵輪股早段上漲。歐洲銀行股隨匯控上漲。

特斯拉擬購LG Energy

《韓國時報》引述銀行業消息人士稱，電動車大廠特斯拉（Tesla）正尋求購入即將由樂金化學（LG Chem）分拆出來的LG Energy Solution股份，最高將尋求取得其10%股權，以獲取穩定的電池供應。向特斯拉和通用汽車供應電池的樂金化學早前表示，決定在12月分拆電池業務是鑑於電池行業迅速發展，電動汽車（EV）電池業務正獲得結構式利潤。對特斯拉來說，對樂金的任何直接投資，都將有助降低其電池供應的風險。

澳洲鋰礦生產商Piedmont Lithium與特斯拉簽訂為期5年的供應協議，提供高純度鋰礦石，意味特斯拉為電池量產跨進一步。根據協議，Piedmont Lithium最快於2022年7月起的5年內，每年向特斯拉供應在美國北卡羅來納州開採的16萬噸高純度鋰礦石的三分之一，相當於5.3萬噸。

（綜合報道）

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