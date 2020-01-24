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華為禁令疑累Kioxia押後上市 原為今年日本最大IPO 母公司東芝挫逾3％

【明報專訊】受美國對華為實施出口限制的影響，全球第二大快閃記憶體晶片製造商Kioxia暫時擱置首次公開募股（IPO）計劃。Kioxia此前就華為的供貨問題發出警告，並下調發行價，其最新估值約160億美元。該公司原定於10月6日在東京證交所上市，大股東東芝（Toshiba）原本計劃出售8％股權，釋出最多價值32億美元的股份。若能上市，Kioxia將會是日本今年規模最大的IPO。暫停IPO的消息公布後，東芝股價昨收市跌逾3％。過去一個月，東芝股價下跌了15%。

Kioxia昨表示，將無限期推遲IPO計劃。該公司的新聞稿僅表示，推遲上市是由於疫情和股市波動。不過，Kioxia此前曾表示，華為的銷售額佔其總收入相當大的一部分，美國對華為的出口限制，正損害其業務。《華爾街日報》形容，Kioxia擱置IPO，是中美科技之爭對全球企業影響的具體例證之一。路透社稱，這突顯中美的貿易和科技爭端，已令全球晶片行業蒙上陰影，供應鏈中許多公司都受到影響。

Kioxia收入一大部分來自華為

美國自9月15日起，對華為實施嚴格的限制，規定使用美國技術生產的晶片，必須先取得美國商務部的特別許可，才能供應給華為。Kioxia警告，這些限制恐導致記憶體晶片供應過剩和價格下降。由於許多晶片都涉及美國技術，這項規定將嚴重限制華為採購電訊設備及智能手機的零件。

Kioxia社長早坂伸夫表示，儘管收到很多投資者的購買意願，但主要承銷商及Kioxia認為，在這時點推行IPO，不符合現有及潛在股東的最大利益，「我們並不著急」。

社長：不符股東利益 不急於IPO

Kioxia的前身是東芝存儲器株式會社，早在1987年發明了快閃記憶體，目前其生產規模全球第二，僅次於三星電子。2018年，美國私募股權公司貝恩資本（Bain Capital）牽頭的財團，以180億美元收購東芝存儲器的控股權。翌年東芝存儲器易名為Kioxia，東芝持有約40%股份。

Kioxia在2019年連虧4季後，今年上半年轉虧為盈。在截至3月的季度錄得98億日圓（約7.2億港元）利潤，在6月季度的利潤則為17億日圓（約1.2億港元）。Kioxia上月指出，疫情持續、全球經濟仍具不確定因素，對快閃記憶體市場的展望，短期仍處於持續觀望。市場人士指出，部分手機企業在增加零件儲備，可能導致上游產能有一些不足，價格微升，但這只是短期，未來價格可能下跌。

優步上訴得直 可繼續倫敦營運

此外，召車平台優步（Uber）昨在英國法院上訴得直，可繼續在倫敦營運，最新牌照有效期為18個月。倫敦交通部門去年底由於安全考慮，決定不更新優步的私人租賃車輛（PHV）營運牌照。法官的最新裁決指出，雖然優步仍有過失，但該公司現時適合持有倫敦PHV營運執照。倫敦交通部門此前不滿優步的一些違規行為，例如允許未經授權的司機，將自己的照片上傳到其他司機帳戶代為接客，威脅到乘客安全。

（綜合報道）

[國際金融]

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