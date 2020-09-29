再鼎醫藥首日升8.5％ 每手帳賺2400元

再鼎醫藥於2017年在美國納斯達克上市，今次回港第二上市，曹基哲認為是合適的時機，更對香港的前景感到樂觀，可以吸引區內的投資者，借助上市的地位，業務拓展到全球市場。他又提到，目前未見中美政治關係對公司業務造成影響，更沒有在美國退市的打算。

上半年收入升82％

再鼎醫藥上半年收入約1921萬元，按年升82％。根據招股書，集團今次上市集資所得的25％資金，將用作拓展藥物的授權和合作機會。曹基哲指，疫情對自身亦帶來影響 ，亦影響尋找新的合作目標，表示集團有既定的合作計劃，惟目前未有明確收購目標。

天任集團暗盤升逾七成

曹基哲更稱，未能為公司現時的虧損情况提供一個獲利時間表，和不作數字預測，但會擴大藥物研發管道，而現時有2隻新藥已在國內提交上市，正等待審批和預計明年面市。再鼎醫藥指，通過授權引進以及內部研發的產品組合有16種，而當中有9個處於臨牀後期開發階段。

此外，多隻今日上市的新股暗盤表現做好，據富途交易資料顯示，港資公司天任集團（1429）升逾七成，每手帳面賺2080元，較為港人熟知的中通快遞（2057）升6％，東軟教育（9616）則升近三成（見表）。