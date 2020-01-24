經濟

新浪獲加價私有化 盤前一度飈7% 最新市值202億 曾傳來港上市

【明報專訊】早於2000年已在美國上市的「元祖級中概股」、中國門戶網站新浪，今年7月獲董事長兼首席執行官曹國偉以每股作價41美元首提私有化，至昨日曹國偉加價5.6%加速收購，每股作價43.3美元，較此前作價上調，並較上周五收市的40.19美元溢價7.74%。以最新收購作價計算，新浪市值約25.9億美元（約202億港元）。交易預計於2021年首季完成，屆時新浪將會從納指退市。此前有報道估計，曹國偉提出私有化，是希望將新浪轉到香港上市。新浪盤前一度飈7%，昨天高開5.6%，報42.45元。

明報記者 蔡穎霖

新浪昨天宣布，曹國偉透過其持有的獨資公司New Wave，向該公司提出一項非約束私有化要約，以每股作價現金43.3美元，收購新浪所有流通股。新浪董事會已經組成特別委員會，評估及審議私有化要約。根據公司年報，曹國偉透過New Wave持有新浪約794.4萬股普通股及7150股A類特別股，加上其個人名義持有的股份，合共持股約882.6萬股，佔整體13.5%，擁有58.6%投票權，成為新浪最大股東。

次季收入減5% 仍高於市場預期

新浪同日公布2020年次季業績，收入按年下調5%至5.1億美元，高於市場預期的4.9億美元。若收入按業務劃分，廣告收入錄3.9億美元，按年下跌10%；非廣告收入較去年同期增長16％，錄1.2億美元。非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤錄3440萬美元；調整後每股收益為0.54美元，勝市場預料的0.45美元。

曹國偉7月首提私有化建議

翻查資料，曹國偉早於今年7月已曾提出私有化新浪，當時作價41美元，作價較當時上一交易日收市價溢價11.8%。當時就有內地傳媒估計，曹國偉之所以提私有化，是為了新浪回歸A股或港股鋪路。

中美科技戰逾打逾熱，有不少在美國上市的中概股陸續退市或到港作第二上市，包括騰訊（0700）今年7月提出以21億美元，從搜狐收購旗下搜尋引擎「搜狗」，至於第二上市更已接踵而來，除阿里巴巴（9988）、京東（9618）等，最新上市的還有華住集團（1179）及昨日掛牌的再鼎醫藥（9688）。

上 / 下一篇新聞

高銀九龍灣總部商廈淪銀主盤 120億放售 全港歷來最大宗
高銀九龍灣總部商廈淪銀主盤 120億放售 全港歷來最大宗
高銀委德銀管理貸款成導火線
高銀委德銀管理貸款成導火線
中環歐陸中心呎價 低高峰三成
中環歐陸中心呎價 低高峰三成
新世界大圍站一期批預售 涉783伙
新世界大圍站一期批預售 涉783伙
城中駅辣稅盤 逾2年實蝕209萬
城中駅辣稅盤 逾2年實蝕209萬
九置內部股權重組涉618億 簡化控股架構 分析或與稅務安排有關
九置內部股權重組涉618億 簡化控股架構 分析或與稅務安排有關
海港城上半年出租率急降
海港城上半年出租率急降
港第6家虛銀螞蟻銀行開業 高息吸客　
港第6家虛銀螞蟻銀行開業 高息吸客　
螞蟻銀行CEO 靠廣東話SELL誠意
螞蟻銀行CEO 靠廣東話SELL誠意
平保表態「有信心」 匯控急漲9% 升幅11年最勁 股價收復上周失地
平保表態「有信心」 匯控急漲9% 升幅11年最勁 股價收復上周失地
6券商出報告力撐 恒大系全線急彈
6券商出報告力撐 恒大系全線急彈
內地大型銀行傳被要求控制房貸規模
內地大型銀行傳被要求控制房貸規模
馬時亨獲邀出山 任康宏環球執董
馬時亨獲邀出山 任康宏環球執董
余偉文：債券通研擴交易品種
余偉文：債券通研擴交易品種
招商局房託：或注入母公司資產
招商局房託：或注入母公司資產
再鼎醫藥首日升8.5％ 每手帳賺2400元
再鼎醫藥首日升8.5％ 每手帳賺2400元
李小加：生科股擬納港股通
李小加：生科股擬納港股通
華為禁令疑累Kioxia押後上市 原為今年日本最大IPO 母公司東芝挫逾3％
華為禁令疑累Kioxia押後上市 原為今年日本最大IPO 母公司東芝挫逾3％
佩洛西：紓困方案仍有望達成 道指早段急漲逾500點
佩洛西：紓困方案仍有望達成 道指早段急漲逾500點
美商業地產估值較疫前跌1/4
美商業地產估值較疫前跌1/4
陳茂峰：匯控英殖背景是原罪 礙中港業務
陳茂峰：匯控英殖背景是原罪 礙中港業務
張兆聰：南航若回調可趁低收集
張兆聰：南航若回調可趁低收集
劉宇亮：「十四五」規劃將至 減排重中之重
劉宇亮：「十四五」規劃將至 減排重中之重
金曹：恒指10月或跌穿22800點 見底取決4因素
金曹：恒指10月或跌穿22800點 見底取決4因素
薛偉傑：中國半導體行業難演「彎道超車」
薛偉傑：中國半導體行業難演「彎道超車」
技術取勝：敏實走勢出現突破
技術取勝：敏實走勢出現突破
中電20萬防護面罩贈幼稚園
中電20萬防護面罩贈幼稚園
AlipayHK宣告覆蓋全港逾百街市
AlipayHK宣告覆蓋全港逾百街市
劉思明：汽車股強勢 零部件股勿忽視
劉思明：汽車股強勢 零部件股勿忽視
周顯：恒隆陳氏 被低估的家族
周顯：恒隆陳氏 被低估的家族
湯文亮：陳湯話我若犯人 人不犯我
湯文亮：陳湯話我若犯人 人不犯我