新浪獲加價私有化 盤前一度飈7% 最新市值202億 曾傳來港上市

明報記者 蔡穎霖

新浪昨天宣布，曹國偉透過其持有的獨資公司New Wave，向該公司提出一項非約束私有化要約，以每股作價現金43.3美元，收購新浪所有流通股。新浪董事會已經組成特別委員會，評估及審議私有化要約。根據公司年報，曹國偉透過New Wave持有新浪約794.4萬股普通股及7150股A類特別股，加上其個人名義持有的股份，合共持股約882.6萬股，佔整體13.5%，擁有58.6%投票權，成為新浪最大股東。

次季收入減5% 仍高於市場預期

新浪同日公布2020年次季業績，收入按年下調5%至5.1億美元，高於市場預期的4.9億美元。若收入按業務劃分，廣告收入錄3.9億美元，按年下跌10%；非廣告收入較去年同期增長16％，錄1.2億美元。非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤錄3440萬美元；調整後每股收益為0.54美元，勝市場預料的0.45美元。

曹國偉7月首提私有化建議

翻查資料，曹國偉早於今年7月已曾提出私有化新浪，當時作價41美元，作價較當時上一交易日收市價溢價11.8%。當時就有內地傳媒估計，曹國偉之所以提私有化，是為了新浪回歸A股或港股鋪路。

中美科技戰逾打逾熱，有不少在美國上市的中概股陸續退市或到港作第二上市，包括騰訊（0700）今年7月提出以21億美元，從搜狐收購旗下搜尋引擎「搜狗」，至於第二上市更已接踵而來，除阿里巴巴（9988）、京東（9618）等，最新上市的還有華住集團（1179）及昨日掛牌的再鼎醫藥（9688）。