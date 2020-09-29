經濟

馬時亨獲邀出山 任康宏環球執董

【明報專訊】昨日多家本港傳媒報道，因謎網風暴而停牌逾兩年半的康宏環球 （1019）再現董事變動。

持股達29.91%的佳兆業（1638）「太子爺」郭曉群已向公司發信，要求委任他本人、港鐵（0066）前主席馬時亨及立法會議員石禮謙等人成為康宏董事，同時尋求罷免由現公司主要股東富邦所掌控的董事會成員。康宏發言人回應查詢表示，已經收到相關文件，正在研究當中，有進一步消息會作出公布。

回覆稱盼成佳兆業富邦橋樑

對於再次出山，馬時亨回覆傳媒查詢稱，自己與佳兆業郭家及富邦蔡家都相識，郭家想同蔡家合作，希望自己可以成為雙方橋樑。

資料顯示，康宏現任行政總裁吳榮輝確曾與馬時亨在2009年、轟動股壇的收購台灣南山人壽一事中合作過。當年由吳榮輝創立的私募基金博智牽頭，伙拍上市公司中策集團（0235）打算收購台灣第二大壽險公司南山人壽，中策還找來馬時亨任主席助陣，並吸引本港一班大孖沙鄭裕彤、劉鑾雄、金利豐（1031）老闆娘朱李月華等買入一批中策可換股債券以示支持。然而收購申請最後被台灣金融監督管理委員會否決，原因是中策及博智財團的長期經營及增資能力並不符合審核原則。

換言之，今次是馬時亨與吳榮輝事隔逾10年後再度碰頭，然而上次兩人是合作，但今次郭曉群安排馬時亨入康宏董事會，就要罷免吳榮輝的董事職務。

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