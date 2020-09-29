內地大型銀行傳被要求控制房貸規模

此外，部分銀行反映個人按揭貸款額度緊張，已有銀行呼籲客戶辦理提早償還按揭業務，以騰挪出貸款額度。

報道引述一名大行人士稱，監管部門年初就有要求，本年度新增房地產類貸款不能超過全部新增貸款的一定比例，這一比例或為30%左右，但未見正式發文。

另一城商行人士表示，人行要求大行降低按揭貸款等房地產貸款餘額，但同樣未見到相關發文。

促客戶提早還按揭 以騰出額度

與此同時，雖然目前正值「金九銀十」樓市旺季，但部分銀行按揭貸款額度緊張。報道稱，有深圳置業人士表示，近期收到銀行通知，呼籲客戶提前還貸，只要願意提前還款，銀行可即時辦理相關服務。

有銀行業人士表示，這情况是因為監管部門對包括個人按揭貸款、房地產開發貸款等涉房貸款規模增長有要求，如果增速比其他貸款快，就需要遏制規模。

據人行《金融機構貸款投向統計報告》數據測算，今年上半年，房地產貸款新增2.99萬億元（人民幣，下同），佔同期各項貸款增量的24.7%；其中房地產開發貸款新增約7500億元，個人住房貸款新增約2.29萬億元。

唐山提高第二套房首期比例

事實上，近期內地收緊樓市調控，早前住建部和人行發布有關地產商融資「三道紅線」要求。

另外，唐山昨日公布樓市新政，是繼杭州、無錫、長春等多個城市後，再有城市提高第二套房首期比例。