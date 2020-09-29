經濟

平保表態「有信心」 匯控急漲9% 升幅11年最勁 股價收復上周失地

【明報專訊】匯豐控股（0005）上周受被中國列入不可靠實體清單，以及容許有洗錢嫌疑的客戶繼續交易的傳聞報道拖累，股價一度跌穿2009年金融海嘯供股價28元，見25年新低。不過上周五收市後中國平安（2318）披露，於上周三斥資3.06億元掃入匯控股份，再成為最大股東，昨日平保再向外媒表示對匯控長期前景充滿信心，消息刺激匯控昨最多急升11%，幾乎收復上周跌幅，昨日收報30.8元，漲9.22%，創2009年4月以來最大升幅。

明報記者 歐陽偉昉

北水昨日大手吸納匯控，錄得淨買入14.64億元，滬深股通佔整體成交36%。匯控股價在倫敦接力上升，截至晚上9時升9.02%，報308.9便士，折合報30.9港元，比本港收市高0.33%。平保發言人回應彭博社表示，最近股價和估值下跌，增加匯控的吸引力。該行認為，匯控暫停派息是一個短期問題，並一直在與該行就未來恢復派息進行積極溝通。平保昨跌0.31%，報80.1元。

指暫停派息屬短期問題

匯控股價接近收復上周失地，光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，匯控獲平保買入反映該行與中國關係沒有想像中差，商務部亦指沒有預設納入企業的時間表，紓緩市場憂慮。上周匯控跌約9%已經出現超賣，加上昨日沽空盤平倉更進一步加速升勢。

溫傑：增持反映與中國關係無想像差

匯控近年盈利主要來自香港和內地市場，行政總裁祈耀年表示視香港和大灣區為增長來源，將持續加大投資，惟內地官媒多次指匯控與美國串通，導致華為首席財務官孟晚舟被捕，市場擔心匯控在內地市場發展將受限制，上周末《環球時報》記者稱匯控將被中國首批列入「不可靠實體清單」，即意味匯控需要撤離中國市場。

在匯控貢獻恒指148點升幅下，恒指昨日亦自4個月低位拾級而上，收報23,476點，上升1.04%，國指上升0.87%，報9383點。周末長假期臨近，主板成交933億元，為個半月新低。本地銀行股一同做好，匯控持股18%的交行（3328）升4.37%，渣打（2888）升2.78%。

傳被美限制供貨 中芯跌3.8％

科指中午一度接近7000點，惟下午升幅收窄，收報6978點，升0.86%。外媒周末報道中芯（0981）被美國限制向其供貨，開市低開7.64%，午後跌幅收窄，收市跌3.86%，為表現最差科指成分股，不過華虹半導體（1347）低開4%後轉勢向上，收市倒升5.91%。

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