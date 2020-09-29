港第6家虛銀螞蟻銀行開業 高息吸客　

首2萬元或以下獲2.5厘

螞蟻銀行表示，該行將推出「存款寶」活期儲蓄存款服務（見表），當中首2萬元或以下存款，可獲年利率2.5厘，而2萬元以上至50萬元存款則為1厘，前者利率於市場雖然具有一定競爭力，但仍低於提供首2萬元3.6厘存息的天星銀行（Airstar Bank），不過後者1厘存息則與整體虛銀看齊，包括天星、Mox及眾安銀行（ZA Bank）。該行指出，市民由可以下載該行的手機應用程式，僅憑香港永久居民身分證，最快需時3分鐘便可成功開戶。

伙AlipayHK 藉小程式遙距開戶

該行表示，短期內將與本地電子錢包AlipayHK（支付寶香港）合作，逾200萬AlipayHK用戶可在服務推出後，直接透過電子錢包內的螞蟻銀行（香港）小程式遙距開設該行的帳戶，將個人銀行服務全融入日常生活場景。

該行又指出，其正研究不同方案，冀以阿里巴巴（9988）經濟體內的電商，作為首階段中小企用戶試點，並積極研發包括數字化貿易融資在內的服務等。該行下一步更期望將服務擴展至本港其他中小企。

目前本港8家虛銀中最少已有6家開業，當中包括剛宣布開業的螞蟻銀行香港，其後分別為由渣打（2888）牽頭的Mox、由中銀（2388）牽頭的Livi、匯立銀行（WeLab Bank）、天星銀行，以及已開業半年的眾安銀行。

眾安銀行：開業6月錄18萬客戶

眾安銀行行政總裁許洛聖昨表示，該行由開業至今6個月已錄得18萬名客戶，高峰時段更每10秒錄得一名新客戶，當中「ZA活期Go」的活躍用戶人數更已連續6個月錄得雙位數增長，該行在開業100天內已錄得逾24億元存款。其他產品方面，他透露該行正與Visa合作推出支付服務，期望可於今年內推出市場，而中小企服務則冀於明年可以推出。