經濟

港第6家虛銀螞蟻銀行開業 高息吸客　

【明報專訊】臨近第三季末，本港再有第六家虛擬銀行開業。螞蟻集團旗下螞蟻銀行（香港）昨宣布正式投入服務，該行亦選擇以高息招徠吸客，推出「存款寶」活期存款服務，首2萬元或以下存款可獲年利率2.5厘，即一年可賺息最多500元。該行又稱，將與支付寶香港（AlipayHK）合作，逾200萬名用戶可透過小程式進行遙距開戶。

首2萬元或以下獲2.5厘

螞蟻銀行表示，該行將推出「存款寶」活期儲蓄存款服務（見表），當中首2萬元或以下存款，可獲年利率2.5厘，而2萬元以上至50萬元存款則為1厘，前者利率於市場雖然具有一定競爭力，但仍低於提供首2萬元3.6厘存息的天星銀行（Airstar Bank），不過後者1厘存息則與整體虛銀看齊，包括天星、Mox及眾安銀行（ZA Bank）。該行指出，市民由可以下載該行的手機應用程式，僅憑香港永久居民身分證，最快需時3分鐘便可成功開戶。

伙AlipayHK 藉小程式遙距開戶

該行表示，短期內將與本地電子錢包AlipayHK（支付寶香港）合作，逾200萬AlipayHK用戶可在服務推出後，直接透過電子錢包內的螞蟻銀行（香港）小程式遙距開設該行的帳戶，將個人銀行服務全融入日常生活場景。

該行又指出，其正研究不同方案，冀以阿里巴巴（9988）經濟體內的電商，作為首階段中小企用戶試點，並積極研發包括數字化貿易融資在內的服務等。該行下一步更期望將服務擴展至本港其他中小企。

目前本港8家虛銀中最少已有6家開業，當中包括剛宣布開業的螞蟻銀行香港，其後分別為由渣打（2888）牽頭的Mox、由中銀（2388）牽頭的Livi、匯立銀行（WeLab Bank）、天星銀行，以及已開業半年的眾安銀行。

眾安銀行：開業6月錄18萬客戶

眾安銀行行政總裁許洛聖昨表示，該行由開業至今6個月已錄得18萬名客戶，高峰時段更每10秒錄得一名新客戶，當中「ZA活期Go」的活躍用戶人數更已連續6個月錄得雙位數增長，該行在開業100天內已錄得逾24億元存款。其他產品方面，他透露該行正與Visa合作推出支付服務，期望可於今年內推出市場，而中小企服務則冀於明年可以推出。

相關字詞﹕開業 活期存款 眾安銀行 天星銀行 存款寶 高息存款 虛擬銀行 螞蟻銀行（香港）

上 / 下一篇新聞

高銀九龍灣總部商廈淪銀主盤 120億放售 全港歷來最大宗
高銀九龍灣總部商廈淪銀主盤 120億放售 全港歷來最大宗
高銀委德銀管理貸款成導火線
高銀委德銀管理貸款成導火線
中環歐陸中心呎價 低高峰三成
中環歐陸中心呎價 低高峰三成
新世界大圍站一期批預售 涉783伙
新世界大圍站一期批預售 涉783伙
城中駅辣稅盤 逾2年實蝕209萬
城中駅辣稅盤 逾2年實蝕209萬
九置內部股權重組涉618億 簡化控股架構 分析或與稅務安排有關
九置內部股權重組涉618億 簡化控股架構 分析或與稅務安排有關
海港城上半年出租率急降
海港城上半年出租率急降
螞蟻銀行CEO 靠廣東話SELL誠意
螞蟻銀行CEO 靠廣東話SELL誠意
平保表態「有信心」 匯控急漲9% 升幅11年最勁 股價收復上周失地
平保表態「有信心」 匯控急漲9% 升幅11年最勁 股價收復上周失地
6券商出報告力撐 恒大系全線急彈
6券商出報告力撐 恒大系全線急彈
內地大型銀行傳被要求控制房貸規模
內地大型銀行傳被要求控制房貸規模
馬時亨獲邀出山 任康宏環球執董
馬時亨獲邀出山 任康宏環球執董
余偉文：債券通研擴交易品種
余偉文：債券通研擴交易品種
招商局房託：或注入母公司資產
招商局房託：或注入母公司資產
新浪獲加價私有化 盤前一度飈7% 最新市值202億 曾傳來港上市
新浪獲加價私有化 盤前一度飈7% 最新市值202億 曾傳來港上市
再鼎醫藥首日升8.5％ 每手帳賺2400元
再鼎醫藥首日升8.5％ 每手帳賺2400元
李小加：生科股擬納港股通
李小加：生科股擬納港股通
華為禁令疑累Kioxia押後上市 原為今年日本最大IPO 母公司東芝挫逾3％
華為禁令疑累Kioxia押後上市 原為今年日本最大IPO 母公司東芝挫逾3％
佩洛西：紓困方案仍有望達成 道指早段急漲逾500點
佩洛西：紓困方案仍有望達成 道指早段急漲逾500點
美商業地產估值較疫前跌1/4
美商業地產估值較疫前跌1/4
陳茂峰：匯控英殖背景是原罪 礙中港業務
陳茂峰：匯控英殖背景是原罪 礙中港業務
張兆聰：南航若回調可趁低收集
張兆聰：南航若回調可趁低收集
劉宇亮：「十四五」規劃將至 減排重中之重
劉宇亮：「十四五」規劃將至 減排重中之重
金曹：恒指10月或跌穿22800點 見底取決4因素
金曹：恒指10月或跌穿22800點 見底取決4因素
薛偉傑：中國半導體行業難演「彎道超車」
薛偉傑：中國半導體行業難演「彎道超車」
技術取勝：敏實走勢出現突破
技術取勝：敏實走勢出現突破
中電20萬防護面罩贈幼稚園
中電20萬防護面罩贈幼稚園
AlipayHK宣告覆蓋全港逾百街市
AlipayHK宣告覆蓋全港逾百街市
劉思明：汽車股強勢 零部件股勿忽視
劉思明：汽車股強勢 零部件股勿忽視
周顯：恒隆陳氏 被低估的家族
周顯：恒隆陳氏 被低估的家族
湯文亮：陳湯話我若犯人 人不犯我
湯文亮：陳湯話我若犯人 人不犯我